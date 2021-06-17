疫情慘淡賣房恐課重稅 謝坤成：應暫緩實施房地合一稅2.0

（圖／翻攝自財政部網站） （圖／翻攝自財政部網站）

(台灣英文新聞／財金組綜合報導）為遏止本土疫情擴散，全國進入三級警戒，民生大受影響。中華民國不動產代銷公會全聯會理事長謝坤成指出，有民眾想賣房週轉卻因房地合一稅2.0的重稅卻步，他呼籲，非常時期政府應暫緩實施房地合一稅2.0。

聯合報報導引述謝坤成指出，為防堵疫情，政府宣布5月15日至5月28日實施三級警戒，而後又再度延期至6月28日，期間休業商家與減班、停班民眾廣受影響，「薪」情不佳，房租、房貸開銷卻是步步緊逼，讓人吃不消。

謝坤成表示，政府補助杯水車薪，銀行端已經傳出部分房貸戶有遲繳或欠繳房貸的情形，此外，一些房屋投資客也因收入驟減，而興起賣房念頭。

關於房地合一稅2.0課重稅，謝坤成表示，政府訂有豁免條款以防錯殺。據財政部公布，調職、非自願離職或其他非自願性因素，如遭他人越界建屋、無力清償債務遭強制移轉、患重大疾病或重大意外事故需負擔醫藥費、持家暴保護令躲避相對人、繼承房屋後，未經同意遭其他共有人出售房地持分等，皆適用豁免重稅，即交易持有期間在2年以下之房屋、土地，得按20%稅率課徵房地合一所得稅類型。

謝坤成直指，政府修法時，並未將因疫情影響須出售房屋之情形，以及因房貸繳不起被迫要賣房的情形涵蓋在內。上述情況應屬「非自願」，卻未在豁免之列。

據財政部公告，個人及營利事業自2021年7月1日起交易2016年1月1日以後取得之房地，適用房地合一稅2.0。

謝坤成表示，公會贊同政府打炒房用意，然而此值非常時期，他呼籲政府與民共體時艱，房地合一稅2.0應暫緩上路。