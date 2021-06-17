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一年前建言未獲採.... 詹長權談「廣篩、抗體檢測」揪隱性感染者影片今受關注

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/17 17:30
圖為台大公衛學院前院長詹長權。

圖為台大公衛學院前院長詹長權。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）台灣自五月中以來本土疫情延燒，為揪出隱性感染者，身處重災區的台北和新北市廣設篩檢站鼓勵民眾普篩，但其實早在一年前，台大公衛學院前院長詹長權就曾呼籲， 透過主動「精準式廣篩」來揪出隱性感染者，也應進行「抗體檢測」來作為日後優先施打疫苗的對象做準備。

全球新冠疫情自2020年初爆發以來，不管有多少國內學者建議和民眾要求全民普篩，中央政府定調不普篩、不快篩，主要考量若偽陽性高會造成社會恐慌及醫療量能負載過大；若偽陰多，也易讓無症狀感染者到處傳播。

這一年多來台灣的防疫成效在國際間有目共睹，但自諾富特、蘆洲某社團、宜蘭遊藝場和萬華茶藝館接連爆發群聚案後，國內疫情也在5月中起延燒，雙北地區首長便開始廣設社區篩檢站、率先展開快篩，目的是快速阻斷傳播鏈與揪出隱性感染者，中央也開始鼓勵業者進口居家快篩試劑。

其實早在詹長權一年前接受媒體時就提及，我國核酸採檢流程是當患者出現疑似症狀以後，由醫療人員判定後才能採檢，但當全球疫情擴散後，無症狀感染者的比例越來越高，這些都是無法透過「被動式篩檢」揪出的。

因此世界各國紛紛改由主動的方式，例如：美國廣設檢測站供全民普篩，藉此揪出不少隱性感染者；至於檢測能量不足的國家，當某個地區出現群聚感染後，政府會針對該族群或該地區進行地毯式廣篩，藉由快速達成大量檢測的目標，阻斷傳播鏈、撲滅社區感染。

當新冠病毒於2020年初全球爆發時，相較於歐美國家，台灣屬於低風險國家，詹長權就曾建議，國內可針對過去確診個案和居家隔離數分布較多的地區進行有代表性的樣本，來看看該地區年齡層是否有無症狀感染者。

另外他也說，可透過抗體檢測來發現該地區過去曾感染，但未被揪出之患者，也可作為判定群體免疫的依據，此外當知道哪些人有抗體後，也可作為日後優先施打疫苗的對象做準備，例如曾染疫且有抗體者就可以慢點施打，如此來達到超前部署。這段影片近日在一些群組間流傳，民眾感嘆，也許這項建議及早被採納，台灣如今就能維持著防疫天堂美名，如今雖為時已晚，但各地方政府也可據此加強檢測阻斷隱形感染鏈。

影片來源：台視（如有移除請見諒）
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