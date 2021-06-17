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【新冠肺炎大哉問】疫苗好多種 混打有用嗎？安全否？

「混雙」策略，實證有效

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/17 17:28
AZ疫苗（圖／美聯社）

AZ疫苗（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著新冠肺炎（COVID-19）疫苗種類益多、產量與各國取得程度各異，不免會有混打情況，究竟混打可不可行？效力與安全性又是如何？

美聯社報導，世衛（WHO）疫苗專家Kate O’Brien認為，各種疫苗做法雖不同，但目的都是為了激化免疫系統，產生抗體，據此原理，綜合接種應能產生防護力。

光是推論難以服人，牛津大學科學家正展開試驗，研究牛津AZ（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer-BioNTech）與諾瓦瓦克斯（Novavax）這幾種疫苗的任兩種組合，能產生多高效力。

根據目前所能取得的有限資料，「先AZ再輝瑞」的混打方式，證實安全有效。不過，施打後出現疼痛與發冷等副作用的機率，也會略增。英國華威大學病毒學家Lawrence Young認為，這可能是因混打疫苗往往能產生更強的免疫反應所致。

西班牙與德國也正就混打疫苗進行小規模試驗。根據科學期刊《自然》（Nature），西班牙針對600名受試者的實驗顯示，「AZ與輝瑞雙打」能讓人體產生強大免疫力。同樣地，一份英國研究指出，混打受試者產生發燒等不良反應的情況，比接受同種疫苗的比例要來得高。

在安全考量下，包括德國、法國、西班牙等歐洲國家，已建議接種一劑AZ疫苗者，第二劑可選擇輝瑞或莫德納。英國與加拿大則呼籲有血栓史或這類風險的民眾，打過AZ後，第二劑改打他款疫苗。

此外，為了延長免疫力或抵禦變種病毒的侵襲，已接種兩劑者，第三劑究竟該如何選擇，也是一門學問。倫敦帝國學院免疫學家Daniel Altmann指出，重複接種AZ疫苗，效力傾向減弱，原因在於AZ疫苗是以腺病毒為載體，而人體免疫系統恐對腺病毒產生排斥反應。
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