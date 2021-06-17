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【台灣首都將推清零計畫】北市85歲以上長者疫苗施打率98.04%　柯文哲: 台北市民的勝利!

北市17日公布網路預約打疫苗的成果，共有3萬1966人預約，依約前往者總計3萬1370人，施打率98.04%。柯文哲表示，其中86.5%的人是透過網路預約來的，而且這些人還都是85歲以上的市民，所以他認為，不要低估台北市民的素質。

By 宇姸, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/17 18:04
【台灣首都將推清零計畫】北市85歲以上長者疫苗施打率98.04%　柯文哲: 台北市民的勝利!

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【台灣首都將推清零計畫】北市85歲以上長者疫苗施打率98.04%　柯文哲: 台北市民的勝利!

【台灣首都將推清零計畫】北市85歲以上長者疫苗施打率98.04%　柯文哲: 台北市民的勝利!

(圖/北市6.17記者會) 【台灣首都將推清零計畫】北市85歲以上長者疫苗施打率98.04%　柯文哲: 台北市民的勝利!(圖/北市6.16記者會)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北市今天(6/17) 公布85歲以上長者預約接種成果，施打率為98.04%，台北市長柯文哲表示，網路上「看衰」網路預約制的名嘴，根本是低估台北市素質，此次98.04%的施打率是全體台北市市民的成就與勝利。

新北市方面，衛生局表示，今天又接獲2例接種AZ疫苗後死亡通報案例，確實死因有待釐清。今天初步統計，接種比例從6成掉落至4成7，會在接種前請醫師加強評估長輩健康狀況。

在台北市今天的疫情記者會上, 市長柯文哲也強調, 為了執行嚴格的清零計畫, 北市將採行兩項措施:

1.確診者一率住防疫旅館, 不能住在家裡, 不願意入住者須寫切結書。希望藉此切斷傳播鏈。

2.進行精準疫調。以確診者為中心, 找出可能被感染的人, 進行快篩, 至於接駁與相關費用, 將由北市府負責。

北市公布網路預約打疫苗的成果，共有3萬1966人預約，依約前往總計3萬1370人，施打率98.04%。柯文哲表示，86.5%的人是透過網路預約來的，而且這些人還都是85歲以上的市民，所以他再次重申要信任自己國民。

柯文哲指出，台灣要成為現代化國家，最要的課題相信自己國民，網路上「看衰」網路預約制的名嘴，根本是低估台北市民的素質，而這次98.04%的施打率, 可說是台北市民的成就與勝利。

柯文哲表示，診所、醫院、門診部(衛生所) 三類接種點當中，診所的接種率為99.83%，也是民眾滿意度最高的場所，所以他認為打疫苗不需要搞壯觀的場面，給媒體畫面，反而要訴求在地化。

同時他也感謝台北市醫師公會基層診所的朋友，也是他以前的同事們，認為這是北市社區醫療的功勞。

柯文哲說，今天(6/17) 早上80歲以上長者從八點到下午兩點，已經有2萬5012人登記，額滿醫院總數138間，仍有2萬8000個名額可供登記，戶籍不在台北市的長者也可以登記。由於診所的接種率為高，會鼓勵更多基層診所來參加打疫苗的活動，證明一個國家，重要的是社會動員的力量。

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