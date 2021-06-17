「疫期」變身「藝期」 新北有你才美藝術展今線上開展 AR合影新體驗

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
新北市升格滿10週年，新北市教育局特別辦理「新北有你才美—藝術成果展」線上展，運用AR合影技術展出學生、市民以新北之美及未來想像為主題的創作。民眾只要點選AR拍照功能，就能輕鬆與喜歡的作品合影留念，並欣賞創作者如何運用身邊常見的在地生活，轉化素材變成藝術作品，讓苦悶的「疫期」變成具有美感的「藝期」。
教育局表示，新北市升格10年間有許多人事景物變化，本次展覽特別邀請日本大阪知名藝術家大石曉規(Akinori Oishi)協力設計活動Logo，以升格10年及多元之美的意象進行設計，設計元素包含數字10、彩虹色調及微笑公仔，並以光的三原色分別代表新北藝術的自由性、創造性及想像力，而Logo中心的笑臉就是每個市民，呼應這次的主題：「新北有你才美」。
本展歷經半年多籌劃，原訂5月在市府1樓辦理實體作品展，因疫情嚴峻而改為線上展，讓獲選作品仍有展出平台。此次展覽總計徵件近600件，獲選展出作品217件，特別以「看見新北之美」及「新北市未來心想像」等主題，鼓勵學生及市民運用創意，從在地日常生活的所知所感，透過梗圖、短片、迷你版畫及複合媒材等形式創作藝術作品。
此外特別邀請創校50年以上的學校，提供校園今昔對比照片製作影片，帶大家穿越時空，回顧新北的過去與現在，並邀請新北市美術藝才班學生創作57幅「新北上河圖」，包含板橋、新莊、淡水、觀音山等地寫實與幻想場景，展現出學生獨具一格的創作能力。
民安國小周俐岑同學以「一起來去新月橋」版畫作品獲選展出，她說新月橋是爸爸第一次教她騎腳踏車的地方，一開始時非常吃力地往上騎，上橋後看見許多裝置藝術，五顏六色的燈光非常迷人，回程的時候與爸爸及腳踏車車友在橋下拍了一張完美合照，是很難忘的回憶。
鶯歌國中許心如同學以「陶瓷中的巨作」梗圖作品獲選展出，她說小時候最常去的地方就是鶯歌老街，處處可見各式各樣的陶瓷作品，所以這次梗圖特別描繪在地藝術家進行陶瓷巨作的趣味畫面。而社會組洪誥志則以「美哉！貢寮」版畫作品獲選，他說新北之美絕對不能少了貢寮福隆沙雕藝術季，畫面中描繪創作者拿著貢寮三貂角燈塔照片，走進沙雕城堡，珊瑚夾道歡迎、人魚及海豚親切引領，刻劃出美麗的異想世界！
教育局長張明文表示，新北市長期推動美感教育，注重培養學生美感關鍵能力，此次徵件展覽正是鼓勵孩子打開眼睛、心靈感受家鄉之美，也希望讓市民在艱難疫情中觀賞美感創意作品，獲得療癒身心的力量。展期今(17)日起至6月30日，歡迎民眾至「新北有你才美」官網(https://2021newtaipeiart.com/)線上觀展一睹作品風采。
照片來源：新北市教育局提供