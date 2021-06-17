「疫期」變身「藝期」 新北有你才美藝術展今線上開展 AR合影新體驗

新北市升格滿10週年，新北市教育局特別辦理「 新北有你才美—藝術成果展」線上展，運用AR合影技術展出學生、 市民以新北之美及未來想像為主題的創作。民眾只要點選AR拍照功 能，就能輕鬆與喜歡的作品合影留念，並欣賞創作者如何運用身邊常 見的在地生活，轉化素材變成藝術作品，讓苦悶的「疫期」 變成具有美感的「藝期」。

教育局表示，新北市升格10年間有許多人事景物變化， 本次展覽特別邀請日本大阪知名藝術家大石曉規(Akinori Oishi)協力設計活動Logo，以升格10年及多元之美的意 象進行設計，設計元素包含數字10、彩虹色調及微笑公仔， 並以光的三原色分別代表新北藝術的自由性、創造性及想像力，而L ogo中心的笑臉就是每個市民，呼應這次的主題：「 新北有你才美」。

本展歷經半年多籌劃，原訂5月在市府1樓辦理實體作品展， 因疫情嚴峻而改為線上展，讓獲選作品仍有展出平台。 此次展覽總計徵件近600件，獲選展出作品217件，特別以「 看見新北之美」及「新北市未來心想像」等主題， 鼓勵學生及市民運用創意，從在地日常生活的所知所感，透過梗圖、 短片、迷你版畫及複合媒材等形式創作藝術作品。

此外特別邀請創校50年以上的學校， 提供校園今昔對比照片製作影片，帶大家穿越時空， 回顧新北的過去與現在，並邀請新北市美術藝才班學生創作57幅「 新北上河圖」，包含板橋、新莊、淡水、 觀音山等地寫實與幻想場景，展現出學生獨具一格的創作能力。

民安國小周俐岑同學以「一起來去新月橋」版畫作品獲選展出， 她說新月橋是爸爸第一次教她騎腳踏車的地方， 一開始時非常吃力地往上騎，上橋後看見許多裝置藝術， 五顏六色的燈光非常迷人， 回程的時候與爸爸及腳踏車車友在橋下拍了一張完美合照， 是很難忘的回憶。

鶯歌國中許心如同學以「陶瓷中的巨作」梗圖作品獲選展出， 她說小時候最常去的地方就是鶯歌老街， 處處可見各式各樣的陶瓷作品， 所以這次梗圖特別描繪在地藝術家進行陶瓷巨作的趣味畫面。 而社會組洪誥志則以「美哉！貢寮」版畫作品獲選， 他說新北之美絕對不能少了貢寮福隆沙雕藝術季， 畫面中描繪創作者拿著貢寮三貂角燈塔照片，走進沙雕城堡， 珊瑚夾道歡迎、人魚及海豚親切引領，刻劃出美麗的異想世界！

教育局長張明文表示，新北市長期推動美感教育， 注重培養學生美感關鍵能力，此次徵件展覽正是鼓勵孩子打開眼睛、 心靈感受家鄉之美，也希望讓市民在艱難疫情中觀賞美感創意作品， 獲得療癒身心的力量。展期今(17)日起至6月30日，歡迎民眾 至「新北有你才美」官網(https:// 2021newtaipeiart.com/)線上觀展一睹作品 風采。

照片來源：新北市教育局提供