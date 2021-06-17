臺企銀數位帳戶推「他行帳戶認證」 優惠利率1.5%最吸晴!

受疫情影響，數位金融的使用率逐步提升， 為服務廣大尚未搭上數位存款列車的民眾，臺灣企銀數位存款帳戶「 他行帳戶認證」拉風上路，只要有他行存款帳戶及一支手機， 即可線上完成開戶，還能享有一路到年底的四大優惠。

今年初臺灣企銀數位存款帳戶權益大升級， 免申辦條件即可享低門檻高回饋的優惠，推出不到5個月， 申請人數較去年底成長1.7倍。延續此波申辦熱潮， 該行從即日起，除了可以用本行晶片金融卡或自然人憑證開立外， 特別推出「他行帳戶認證」無卡驗證方式， 只要持有其他銀行存款帳戶即可用手機輕鬆開戶，簡單便利e指搞定 ！

此外，臺灣企銀數位存款帳戶四大優惠油門一路踩到年底不間斷， 包括在新臺幣15萬元內直接享有優惠存款利率1.5%； 享跨行提款/轉帳(限指定通路)每月各10次免手續費； 以數位存款帳戶綁定台灣Pay，並消費扣款掃碼交易成功(不含轉 帳購物交易)，每月首筆享10元現金回饋； 使用數位存款帳戶辦理停車費代扣款成功， 每筆皆可於次月第一個營業日回饋1元無上限。

根據臺灣企銀內部分析，今年新申請數位存款帳戶客群， 年齡分布高達6成主要集中在20至39歲，且男性高於女性， 另有超過5成客戶會將15萬存好存滿，帳戶平均存款餘額約為10 萬元，其中有5成5以上的客戶選擇把數位存款帳戶綁定行動支付， 使用跨提跨轉比例也超過3成，顯見該行提供的服務多元， 且優惠活動讓客戶很有感！

臺灣企銀積極打造線上、線下全方位數位金融服務，該行不僅整合所 有服務在網路銀行和行動銀行APP中，同時又與行動支付三強(台 灣PAY、街口、LINE Pay Money)聯手，提供客戶輕鬆自在的行動消費，值得一提的是， 臺灣企銀首創與北港朝天宮聯名推出線上點燈祈福網， 讓信眾無須到廟宇也可以線上點燈捐款，為自己及家人祈福保庇，提 供民眾零接觸的防疫金融生活。