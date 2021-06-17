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中華電信正式取得Google Cloud 菁英合作夥伴資格

串聯雲、網、端 提供企業雲端虛實整合服務

By 台灣英文新聞
2021/06/17 17:07
中華電信正式取得Google Cloud 菁英合作夥伴資格

中華電信經營全球雲端市場多年，自去年取得Google Cloud 經銷商夥伴資格後，今年持續擴大與Google合作，於06/17宣布正式成為Google Cloud 菁英合作夥伴(Google Cloud Premier Partner)；未來提供企業更全面性的Google Cloud整體解決方案，包含顧問導入、Partner Interconnect、系統架構檢視及優化、服務遷移、7x24維運服務等。中華電信取得Google Cloud菁英合作夥伴資格後，將以自身資通訊能量，整合大數據、IoT物聯網、AI等專業能力，有效串聯雲、網、端，提供企業混合雲等專業虛實整合服務。

中華電信與Google Cloud自2020年合作至今，服務範圍涵蓋製造業、資訊業、系統整合服務業等，客戶應用範疇包含數位轉型、AI機器學習、混合雲等解決方案，透過Google Cloud高效能、高彈性、低延遲等特性，結合中華電信提供的Google Cloud Interconnect直連服務，協助企業打造安全穩定的雲端解決方案，為企業雲端應用的最佳選擇。

因應企業數位轉型上雲需求，智慧、安全且彈性的基礎設施是不可或缺的，企業期待橫跨地端資料中心及雲端服務的各項應用，能兼顧需求與成本的整合性服務，正是中華電信「雲端解決方案」的服務理念及特色。中華電信提供多雲管理系統(CHT Multi-Cloud User Portal)，可同時管理Google Cloud、Azure、AWS及中華電信hicloud等多種公有雲服務。另外，透過多雲交換平台(CHT Multi-Cloud eXchange, CMCX)，整合Google Cloud、Azure、AWS等網路直連服務，使用專屬線路連接國際知名雲平台業者，以更有效率的方式協助企業進行跨平台管理與分析，藉由中華電信的網路優勢，以及具有資料中心、資安、雲端等專業團隊的豐富經驗，能提供企業最具競爭力的多雲架構服務。

在現今數位轉型的浪潮中，上雲是非常重要的關鍵策略，中華電信作為台灣電信與雲端服務的領導者，成為Google Cloud 菁英合作夥伴後，將打造最安全、安心且穩定的IT基礎環境，為企業提供全方位的雲端整體解決方案，是企業佈局全球、接軌國際及持續創新的最佳合作夥伴。

想了解更多資訊，詳見官網http://hicloud.hinet.net/google_cloud_platform.html

更新時間 : 2021-06-17 20:30 GMT+08:00

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