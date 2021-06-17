中華電信攜手中華資安 提供「家庭安心上網防疫」專案

近期新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒， 全國三級警戒數度延長，大人居家辦公、小朋友停課不停學， 多數人以「網路」替代「馬路」，過著「宅在家」防疫新生活， 已經成為我們的生活新常態； 中華電信觀察近期兩大網路變動趨勢一是寬頻需求遽增、 二是網路資安威脅加劇，包含購物詐騙、不良內容、 以及網路成癮等問題伴隨而來，為能協助客戶安心防疫， 中華電信攜手中華資安國際提供寬頻上網結合「 家庭安心上網防疫包」，幫您守護防疫新生活。

這波宅在家的防疫新生活，民眾對於寬頻網路、通訊軟體、 線上會議依賴程度日增，自三級警戒以來， 中華電信寬頻用戶明顯增加， 網路上的訊務流量與各式資安威脅風險更伴隨倍增， 儼然形成了另類網路疫情。中華資安國際公司董事長陳明仕表示， 中華電信除了提供優質普及的固網寬頻及涵蓋廣速度快的行動上網服 務，中華資安國際亦是國內最大資安專業服務提供者， 在疫情嚴峻期間，即時提供防毒防駭、安心安全上網服務， 解決客戶的困擾。

中華資安國際觀察這波網路資安威脅主要的問題有三大類， 一是釣魚詐騙的惡意活動暴增， 二是色情暴力等不良內容點擊數量變多，三是上網時間變長、 網路成癮隱然成形。

居家防疫期間，民眾大量使用網路購物補給物資， 這也給了駭客可趁之機。中華資安國際總經理洪進福指出， 自五月中政府宣布三級警戒以來，中華電信的局端防護機制「 防駭守門員」攔阻有害網站的數量就暴增三倍， 顯示此類詐騙猖獗的程度。 這類有害網站往往以非常擬真的面貌出現，騙取使用者的帳號密碼、 個資、甚至是信用卡資訊，部分再輔以詐騙集團的通知簡訊、 電子郵件、甚至是通訊軟體，內容看似為一般的扣款通知、 出貨進度，或包裝成紓困方案等時下議題， 讓人一時不慎就可能連上釣魚網站。

洪進福提醒網購時盡量選擇有信譽的商家， 若是購物網頁上未清楚註明公司資訊、或是提供不合理的優惠訊息， 請務必留意網頁真偽；從電子郵件與簡訊中的開啟網址前， 也需再三確認，建議從官網直接進入為佳；另外， 不要開啟來路不明的附件，以免不慎連上釣魚網站。

防疫期間大人居家辦公，學生進行遠距上課， 孩童與青少年在家上網時間大幅增加。中華資安國際從局端提供的「 色情守門員」統計數據看到，「色情、暴力、自殺、武器、毒品、 賭博」等不良網站點擊次數持續增加， 疫情以來每個月都以兩位數的成長率持續增加， 顯示家長心中的寶貝可能正暴露在假訊息、錯誤價值觀、 甚至是有害身心的資訊之中，對成長中的學生將造成長遠影響， 不可不慎。

此外，疫情期間，線上學習讓學生在家上網時間大幅增加， 卻很可能是在打遊戲、滑社群、與朋友聊天、看各種影片， 長時間沉溺於網路，耽誤正常作息、學習進度、與家人交流等時間， 更可能導致網路成癮，如何進行上網時間管理， 則變成考驗親子關係的一大課題。

對此，中華電信攜手中華資安國際特別推出「家庭安心上網防疫」 專案，提供「防駭守門員」、「色情守門員」或「上網時間管理」 守護方案，讓家中有孩童或青少年的客戶可安心上網， 用心守護防疫新生活。申請寬頻「家庭安心上網防疫」專案， 請撥0800-080-412。

此外，中華電信也為行動上網用戶推出「行動上網安心暢遊」 優惠活動，客戶申請「色情守門員行動版」或「防駭守門員行動版」 每月最低45元起， 搭配指定年約方案再加贈每月2GB行動上網量， 輕鬆守護行動上網安心安全。申請「行動上網安心暢遊」優惠活動， 請撥0800-080-090。