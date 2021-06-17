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台灣日月潭有進帳• 「九蛙疊像」第9號終於喝到水　周邊仍有淤積土堆

根據經濟部水利署中區水資源局網站資料，日月潭水庫6/17上午蓄水率達84.56%，水位高度745.98公尺，相較昨天(6/16) 升高49公分。

By 宇姸, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/17 16:34
日月潭水位持續升高，17日上午蓄水率達84.56%，水位高度745.98公尺，先前因施工被套上帆布保護的九蛙疊像最新照片也曝光，水位已達...

日月潭水位持續升高，17日上午蓄水率達84.56%，水位高度745.98公尺，先前因施工被套上帆布保護的九蛙疊像最新照片也曝光，水位已達...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日月潭水位持續升高，先前因施工被套上帆布保護的九蛙疊像最新照片今天(6/17) 曝光，從湖面遠眺，九蛙被長滿雜草的淤積土堆包圍。不過根據數據，今天水位已讓最底下第九蛙喝到水。

台灣日月潭有進帳• 「九蛙疊像」第9號終於喝到水　周邊仍有淤積土堆

圖/「日月潭一等高」臉書粉專

台灣日月潭有進帳• 「九蛙疊像」第9號終於喝到水　周邊仍有淤積土堆

隨著降雨與集水區挹注，日月潭水位持續穩定升高，從湖面遠眺，只見九蛙被長滿雜草的淤積土堆包圍，不過根據數據，17日水位已可讓最底下的第九蛙喝到水。（「日月潭一等高」提供）中央社

隨著降雨與集水區挹注，日月潭水位持續穩定升高，根據經濟部水利署中區水資源局網站資料，日月潭水庫今天上午蓄水率達84.56%，水位高度745.98公尺，相較昨天(6/16) 升高49公分，若與6月1日水位高度735.30公尺相比，17天上升10.68公尺、有效蓄水量增加7061萬噸。

「九蛙疊像」是日月潭知名景點，外界也常視為潭區水情指標，根據中區水資源局製作並放在九蛙疊像旁的解說牌內容，水位高度達745.90公尺、蓄水率84%，數據上，最底下的第九蛙已經「喝到水」，不過由於九蛙疊像周圍明顯淤積，潭水尚未完全淹沒這處水域，而有關九蛙旁清淤，日月潭相關管理機關尚無規劃。

中央社報導，日月潭一等高臉書粉絲專頁李姓釣客今天曝光九蛙疊像水域最新照片，遠眺可見九蛙疊像旁有明顯淤積土堆且長滿雜草，他表示，日月潭水蛙頭步道去年起封閉改建，要打造為「網美大平台」，目測施工進度達9成，再來就是等疫情過後，看何時開放遊客欣賞。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處去年11月起封閉水蛙頭步道進行整建工程，管理處表示，步道主結構完成，正施作鋪面及欄杆，預計7月完工，目前步道仍是工區，全面停止開放，請遊客配合防疫避免不必要移動、勿擅闖封鎖線，潭區停車場、公廁持續關閉中。

日月潭為水力發電水庫，管理單位台電公司大觀發電廠表示，透過武界壩適當調控，日月潭水庫近期平均每天入流約400萬公噸、放流70萬公噸，水源明顯「供大於求」，因此日月潭水位持續上升。
日月潭
九蛙疊像
景點
水情指標
日月潭一等高

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