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11長者接種AZ疫苗後死亡　專家：從「時間點」來判斷不太吻合

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/17 18:15
日本捐贈AZ疫苗15日持續開放給符合資格的年長者施打。

日本捐贈AZ疫苗15日持續開放給符合資格的年長者施打。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）國內15日起擴大施打AZ新冠疫苗，優先接種的5大族群中包含85歲以上長者，但截至16日已累積11起以上長者接種後死亡事件，指揮中心回應將進行解剖以釐清死因，而專家則認為，從「時間點」來判斷不太吻合。

指揮中心統計，截至6月16日為止，國內共計1,133,515位民眾接種AstraZeneca COVID-19疫苗，其中174,098名為75歲以上長者。根據疫苗不良事件通報系統(VAERS)顯示，目前已收到11例接種AstraZeneca COVID-19疫苗後死亡之報告，其中8例發生在75歲以上長者，死亡個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病。

莊人祥表示，依過去經驗顯示，大規模疫苗接種與安全性監測時，會發現有部分人在疫苗接種後，發生對健康造成負面影響的事件，包括死亡。這些事件可能是由接種疫苗所導致，也可能與疫苗無關，僅是剛好發生在接種完疫苗後的巧合事件，相關死因皆仍待調查釐清。

莊人祥補充說明，全球大規模疫苗接種初期，無論英國、日本、韓國都以年長者優先接種，多數有潛在疾病，造成死亡數增加，是否與疫苗有關聯須利用病歷資料、解剖認定。

莊人祥強調，疫苗接種是預防新冠肺炎感染、避免重症與死亡最有效的方式，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關，全世界已有數億人接種過至少一劑疫苗，且疫苗的安全性也正持續被監測當中。

同時提醒所有符合目前開放疫苗接種順序的民眾，皆能依照各縣市政府的說明接種疫苗，除了保護個人免於罹病，更可建立群體的免疫力，避免疾病傳播。

對此，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬則認為， 從「時間點」來判斷不太吻合， 不會在打完疫苗後馬上發生。

媒體引述黃高彬說法，根據國外經驗確實有些打了疫苗會死亡的個案，特別是AZ疫苗最被爭議血栓的問題，他解釋，AZ 疫苗造成血栓都發生在第 5至12 天，不可能施打後一天內就死亡，加上血栓其實可以分成腦血栓、肺血栓、腹腔血栓、深部靜脈的血栓。如果發生上述血栓問題時，在屍體解剖就看得出來了。
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