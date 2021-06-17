台灣疫情指揮官陳時中立法院備詢: 為疫苗採購進貨慢致歉•否認護航國產疫苗

此為示意照 (日本捐贈的124萬劑AZ疫苗6月15日起開始施打，台北國泰醫院在松菸園區設置接種站，16日醫護人員檢查疫苗， 準備接種。) ... 此為示意照 (日本捐贈的124萬劑AZ疫苗6月15日起開始施打，台北國泰醫院在松菸園區設置接種站，16日醫護人員檢查疫苗， 準備接種。) 中央社

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【一波三折】郭台銘欲購BNT疫苗•台灣衛福部發給「有條件專案進口許可函」 陳時中: 國際現貨少•供貨時程沒把握

台灣高端疫苗股價波動事件 士林地檢署分他字案偵辦

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）衛福部長陳時中今天(6/17) 在立法院備詢時表示，對以往的疫苗採購表達抱歉，進貨速度事實上慢，但也盡力多方溝通，並積極和每一間大廠維持聯繫，上週才和幾間廠商開過視訊會議，了解國際市場情況，為後續的1500萬劑疫苗做準備。

行政院會於6月3日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」，總規模為新台幣2600億元。立法院臨時會連兩天黨團協商，最快18日完成三讀程序。

列席的衛生福利部長陳時中說，對以往的疫苗採購表達很抱歉，進貨速度事實上慢，但也盡力多方溝通。

陳時中指出，在疫苗方面，去年像是美國等國家採取早期研發、全部予以獎勵的模式，並設立大筆基金來做這件事，在台灣有針對國產疫苗跟專家討論發展這樣的路線，也選擇幾家予以鼓勵，但不採用初期鼓勵，而是進入第一期臨床試驗後，再給予相關獎助。

在國產疫苗方面，陳時中說，因為屬於戰略產業，國家要予以鼓勵，「但並不代表他做的藥我們就非要通過不可」，要提出數據報告並經專家審視，在此前不方便講會通過或不通過，絕沒有所謂要護航，而是希望國內建立疫苗產業，但產品畢竟還是要符合實際需求。

陳時中表示，有些國家在疫情吃緊時用超高價採購，但這樣的背景現在也不存在，因為整體疫苗都吃緊，現貨市場幾乎難以供應。他說，積極和每一間大廠維持聯繫，上週才和幾間廠商開過視訊會議，了解國際市場情況，為後續的1500萬劑疫苗做準備。

另一方面，中央流行疫情指揮中心昨(16)日指出，近日有媒體報導「國光在疫苗研發上，疑因試驗基準不公而慘遭淘汰」及「聯亞遭受衛福部刁難，所提的第三期臨床試驗替代方案遭漠視」等相關訊息，指揮中心嚴正澄清，衛生福利部食品藥物管理署(下稱「食藥署」)及財團法人醫藥品查驗中心(下稱「醫藥品查驗中心」)對於國內COVID-19疫苗臨床試驗計畫申請，皆採取一致性審查標準，包括諮詢輔導、召開週會及專家會議均一視同仁，秉持公平公正，提供最合適、最可行之法規科學建議，並無偏袒特定廠商。

指揮中心表示，有關國光公司申請第二期臨床試驗一事，食藥署已於110年2月9日函復廠商審查結果，也於函中敘明食藥署之考量，絕無審查不公相關情事。另，有關報導所提聯亞公司提出「圈選接種 (Ring Vaccination)」的國內第三期臨床試驗規劃，食藥署及醫藥品查驗中心亦於諮詢週會給予相關建議，例如：如何選擇指標個案、樣本數估算、施打及追蹤時程、施打劑數之合理性等，供廠商進行相關評估，但截至目前食藥署仍未收到該廠商後續規劃及申請。



指揮中心指出，考量疫情及國際公共衛生緊急需求，為加速國產疫苗及早上市，針對COVID-19疫苗研發及輔導，食藥署及醫藥品查驗中心採滾動式審查機制(rolling review)，並針對重要關鍵製程，派員駐廠監製，協助廠商於研發過程能符合法規要求，以縮短研發及審查時程，並確保疫苗品質、安全及療效。



指揮中心表示，該中心採購COVID-19疫苗，包括先前採購國外疫苗，均為預採購模式。此次採購國產疫苗是依據政府採購法第105條第1項第2款「因人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難」辦理。惟採購合約細節基於保密要求，相關資訊暫不便對外透露。