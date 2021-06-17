女星賈永婕愛心遭批分裂台灣　總統蔡英文致電「很抱歉讓妳受到委屈」

疫情期間賈永婕不斷幫助各行各業，今(17)日接到總統蔡英文來電「很抱歉讓她受到委屈」。（圖/賈永婕的跑跳人生臉書） 疫情期間賈永婕不斷幫助各行各業，今(17)日接到總統蔡英文來電「很抱歉讓她受到委屈」。（圖/賈永婕的跑跳人生臉書）

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）台灣女星賈永婕善行不斷，今(17)日接到總統蔡英文來電「很抱歉讓妳受到委屈」。

台灣女藝人賈永婕近日募資9,234萬購買342台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）並親自送到各大醫院，同時也號召好友一同送便當飲料給醫護，被第一線醫護讚爆，但卻還是引來不少酸民攻擊。

面對政論節目批評，更有網友攻擊賈永婕善行的最終目的是要「分裂台灣」，賈永婕強調，「為什麼要用這樣的態度來看別人呢？我是哪根蔥？我很開心我能夠做到這件事情，所以請大家不要用這樣的心態來看我，我不是一個要撕裂台灣的人。」

總統蔡英文今（17）日早上也親自致電給賈永婕，感謝她及所有協助捐贈醫療器材的朋友們，願意在這個時刻一同力挺醫護人員，賈永婕也在Instagram上po出她接到總統電話時的吃驚樣貌。



（圖片翻攝自賈永婕Instagram）

蔡英文臉書透露和賈永婕的對話，「妳的熱情我100%可以證明，妳是美少女這件事，我120%更可以證明。」並表示很抱歉讓她受到委屈，也很感謝她的幫忙，並請她代為轉達對背後整個團隊努力的感謝之意。

疫情期間，賈永婕馬不停蹄的做好事替台灣盡一份心力，今日前往專門收治新冠病人的聯合醫院三重分院，她準備了100份萬豪酒店的便當及100份萬萬Thai Tea 的冷飲，萬豪酒店老闆的小孩Winnie 跟Marco特別製作一張大卡片，貼心的在便當上面親自手寫加油打氣小卡，院長看到很開心說要把它貼在醫院大門口。

此外，送飲品的萬萬泰式奶茶的老闆在疫情來臨之前是導遊，她表示，自己也是嚴重的受災戶，30年領隊生涯被迫暫停，只好開始斜槓人生，因為很想替第一線醫護工作人加油，於是私訊賈永婕，沒想到真的收到回覆，讓她開心的眼眶泛紅。

萬萬泰奶老闆透露，本來她提議可以贊助200杯分兩天送，最終和賈永婕敲定先贊助100杯，把愛心留給其他單位送。有人問她「生意收入減少那麼多還要捐」，她說，前一天一個人默默煮茶煮到歪腰，但是我甘願付出，感謝 #賈永婕的跑跳人生 給她這個機會。