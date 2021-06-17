年輕人染Delta變異病毒症狀像重感冒　醫籲如有不適應盡速篩檢

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合外電報導）印度變異病毒Delta近來肆虐英國，造成確診數暴增，英國研究發現，患者的常見症狀已經明顯改變，嗅覺異常已非前十大症狀，取而代之的是頭痛、喉嚨痛和流鼻涕。

BBC報導，倫敦國王學院（King's College London）遺傳流行病學教授、同時也是英國應用程式「The ZOE Covid Symptom Study」創辦人之一的Tim Spector表示，根據該程式蒐集到的資料顯示，最先在印度發現的Delta變異株，在年輕人身上出現的症狀就像「重感冒」一樣。

根據英國國民保健署（NHS），典型的新型冠狀病毒疾病症狀是發燒、咳嗽和嗅、味覺喪失。

但Tim Spector表示，自5月初以來，我們一直持續關注「The ZOE Covid Symptom Study」使用者通報的常見症狀，最多的症狀是頭痛…然後是喉嚨痛、流鼻涕和發燒。

Tim Spector進一步說明， 40歲以下最常見的症狀排名依次為：頭痛佔66.4%、喉嚨痛53.6%、流鼻水49.2%、發燒42.1%、咳嗽40% ，而嗅覺喪失並沒有進入前10名。

Delta變種病毒已經被證實傳染力較最先於英國發現的Alpha變種新冠高出60%，且近期英國有高達90%的患者都是感染此變異病毒。

Tim Spector擔憂，年輕人染疫後，即便出現症狀，程度也比較輕微，可能以為得到的是某種季節性流感，依舊外出跑趴，但其實他們仍具有傳染性，還是會將病毒傳染給身邊親友；因此呼籲民眾若有不適症狀應盡速去篩檢。