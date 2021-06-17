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美參眾議員重提「台灣防衛法案」外交部：持續關注

另一獲跨黨派支持的新法案「台灣和平與穩定法案」本週也將提交至國會。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/17 14:40
外交部發言人歐江安（圖/中央社檔案照片）

外交部發言人歐江安（圖/中央社檔案照片）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美東時間16日美國參眾議員同步在參、眾兩院重提「台灣防衛法案」，敦促美國維護台海區域和平。外交部發言人歐江安感謝友台作為，並表示將持續密切關注後續審議與並與相關方面保持聯繫。

歐江安指出，美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley, R-MO）及美國聯邦眾議員加拉格（Mike Gallagher, R-WI）等人，）美東時間16日美分別在參、眾兩院領銜提出「台灣防衛法案」（Taiwan Defense Act），法案要求美國國防部確保美軍有能力阻止中國透過武力奪取台灣的控制權，造成既成事實（fait accompli)，以確實履行《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）所規定的義務。

所謂「既成事實」（fait accompli）根據該草案定義為，中國在美軍尚未作出有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時說服美軍採信若應對其侵略行為將非常困難或所付成本甚高。

歐江安表示，感謝美國國會參、眾兩院議員同時採取一致的友台作為，再次展現對台灣安全及區域和平穩定的高度重視。

歐江安進一步表示，外交部將持續關注法案後續審議情形，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，深化台美友好合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

隨著美中關係競爭對立，支持台灣、維持海峽穩定和平成美國印太戰略焦點。除了舊案重提的「台灣防衛法案」外，獲跨黨派支持的新法案「台灣和平與穩定法案」本週也將由眾院外委會亞太小組領袖民主黨籍貝拉（Ami Bera）及共和黨籍夏波（Steve Chabot）提出，，旨在對台灣提供「外交、經濟與實質空間上的支持」。
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