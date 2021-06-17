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【31例為京元電2採陰轉陽】台灣6/17增175例本土、19死　

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/17 14:13
台灣6/17新增175例COVID-19本土確定病例，確診個案中新增19例死亡。( 圖為中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，取自指揮中心直...

台灣6/17新增175例COVID-19本土確定病例，確診個案中新增19例死亡。( 圖為中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，取自指揮中心直...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增175例COVID-19本土確定病例，包含31例京元電子廠2次篩檢 陰轉陽 之確診，以及新竹縣10例長照機構群聚 。另確診個案中新增19例死亡。

指揮中心表示，今日新增之175例本土病例，為100例男性、75例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月3日至6月16日。個案分佈以新北市87例最多，其次為臺北市34例，苗栗縣31例，新竹縣10例，桃園市7例，花蓮縣、基隆市及臺中市各2例。其中雙北地區以外縣市54例中，53例為已知感染源、1例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增19例死亡個案，共計為男性11位、女性8位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月8日至6月12日，確診日介於5月15日至6月14日，死亡日介於6月8日至6月15日。

【31例為京元電2採陰轉陽】台灣6/17增175例本土、19死　
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月15日累計公布12,042位確診個案中，已有6,731人解除隔離，解隔離人數達確診人數55.9%。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,584例確診，分別為1,161例境外移入，12,370例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計94例移除為空號；確診個案中497例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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