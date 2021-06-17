受疫情影響！台灣首屆永續投資典範機構獎將改線上辦理 參獎繳件日延長至6/25

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣永續能源研究基金會及台灣企業永續獎今年首次舉辦「永續投資典範機構獎」，主辦單位今（17）日表示，配合台灣三級疫情警戒，原定報名參獎時間將從6月4日延長至6月18日，繳件截止日也順延至25日，7月的頒獎典禮，將視疫情發展採網路線上方式辦理。

近年來國際市場逐漸認同ESG(環境保護、社會共融及公司治理)與企業長期收益之緊密相關性。金融監督管理委員會於2020年推動「綠色金融行動方案2.0」及「公司治理3.0－永續發展藍圖」相關政策及行動方案，即呼應永續投資國際潮流。歐盟於2021年3月10日發布的《永續金融揭露規範》（Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR）目的使金融市場對於企業落實ESG程度統一審核標準。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，「永續投資典範機構獎」評分效標分為永續投資的願景與策略（30%）、永續投資之標的篩選（30%）及永續投資之影響及效益（40%），績效內容包含利害關係人議合、企業核心能力及永續績效評估等。

自今年5月起國內新冠肺炎疫情嚴峻，各參獎單位遂行行政作業需時較長。為此，主辦單位將報名參獎截止日期延長至6月18日，繳件截止日期改為6月25日，讓參獎單位有更充裕的時間準備。

主辦單位還說，該獎項原定於2021年7月21日舉辦首屆「台灣永續投資論壇」(Taiwan Sustainable Investment Forum, Taiwan SIF) 頒發，該論壇因疫情關係將透過網路之線上方式辦理。

永續投資典範機構獎不僅可提升投資機構的聲譽及成就品牌，更成為未來投資方揀選投資機構的參考。主辦單位誠摯邀約各金融及投資機構角逐投資典範榮耀，相關評選辦法及活動詳情，敬請查詢官網。「永續投資典範機構獎」秘書處洽詢電話：（02）2769-8968分機510。