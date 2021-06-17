Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

受疫情影響！台灣首屆永續投資典範機構獎將改線上辦理 參獎繳件日延長至6/25

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/17 13:40
圖片由台灣永續能源研究基金會提供

圖片由台灣永續能源研究基金會提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣永續能源研究基金會及台灣企業永續獎今年首次舉辦「永續投資典範機構獎」，主辦單位今（17）日表示，配合台灣三級疫情警戒，原定報名參獎時間將從6月4日延長至6月18日，繳件截止日也順延至25日，7月的頒獎典禮，將視疫情發展採網路線上方式辦理。

近年來國際市場逐漸認同ESG(環境保護、社會共融及公司治理)與企業長期收益之緊密相關性。金融監督管理委員會於2020年推動「綠色金融行動方案2.0」及「公司治理3.0－永續發展藍圖」相關政策及行動方案，即呼應永續投資國際潮流。歐盟於2021年3月10日發布的《永續金融揭露規範》（Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR）目的使金融市場對於企業落實ESG程度統一審核標準。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，「永續投資典範機構獎」評分效標分為永續投資的願景與策略（30%）、永續投資之標的篩選（30%）及永續投資之影響及效益（40%），績效內容包含利害關係人議合、企業核心能力及永續績效評估等。

自今年5月起國內新冠肺炎疫情嚴峻，各參獎單位遂行行政作業需時較長。為此，主辦單位將報名參獎截止日期延長至6月18日，繳件截止日期改為6月25日，讓參獎單位有更充裕的時間準備。

主辦單位還說，該獎項原定於2021年7月21日舉辦首屆「台灣永續投資論壇」(Taiwan Sustainable Investment Forum, Taiwan SIF) 頒發，該論壇因疫情關係將透過網路之線上方式辦理。

永續投資典範機構獎不僅可提升投資機構的聲譽及成就品牌，更成為未來投資方揀選投資機構的參考。主辦單位誠摯邀約各金融及投資機構角逐投資典範榮耀，相關評選辦法及活動詳情，敬請查詢官網。「永續投資典範機構獎」秘書處洽詢電話：（02）2769-8968分機510。
永續投資典範機構獎
永續投資
環境保護
社會共融
公司治理

相關新聞

搶救海洋生態！澳洲基金會籲請：銀行和投資者轉投資再生塑料原料公司
搶救海洋生態！澳洲基金會籲請：銀行和投資者轉投資再生塑料原料公司
2021/05/25 10:27
誰最上相！2021搞笑野生動物攝影獎 即日起開放報名
誰最上相！2021搞笑野生動物攝影獎 即日起開放報名
2021/05/21 11:26
提升品牌形象！2021永續投資典範機構獎 報名開跑
提升品牌形象！2021永續投資典範機構獎 報名開跑
2021/05/13 14:09
防治汙染新技術 廢液晶玻璃加入電鍍產業水資源循環再創新價值
防治汙染新技術 廢液晶玻璃加入電鍍產業水資源循環再創新價值
2021/04/27 14:33
《紐時》批包機太貴美國環保署長取消訪台　台灣外交部表惋惜
《紐時》批包機太貴美國環保署長取消訪台　台灣外交部表惋惜
2020/11/25 10:11

更新時間 : 2021-06-17 17:05 GMT+08:00

最受歡迎

懶人包！「孩童家庭防疫補貼」15日開放網路申請　18日起入帳
懶人包！「孩童家庭防疫補貼」15日開放網路申請　18日起入帳
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
更新【各縣市施打措施】日本贈台灣AZ疫苗首波6/12開打　新北配8.3萬劑最多•高雄8萬•台北台中各7萬劑
更新【各縣市施打措施】日本贈台灣AZ疫苗首波6/12開打　新北配8.3萬劑最多•高雄8萬•台北台中各7萬劑
更新【全台灣AZ疫苗開打】日本「宇美町」施打法效率高•最快半小時注射150位長者　北中南醫護紛採行
更新【全台灣AZ疫苗開打】日本「宇美町」施打法效率高•最快半小時注射150位長者　北中南醫護紛採行
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
勞工紓困貸款全程線上辦理 土銀用心讓您安心抗疫
勞工紓困貸款全程線上辦理 土銀用心讓您安心抗疫
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
〈財經主筆室〉台積電除息 本週台股重頭戲
〈財經主筆室〉台積電除息 本週台股重頭戲
【打AZ疫苗後死亡】台中2名逾90歲長者接種後猝死 衛生局調查了解中
【打AZ疫苗後死亡】台中2名逾90歲長者接種後猝死 衛生局調查了解中