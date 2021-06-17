美參眾議員推多項友台法案 確保中國不會「生米煮成熟飯」

美東時間16日「台灣和平與穩定法案」以及舊案重提的「台灣防衛法案」接連提交至美國參眾議兩院。（圖／路透社） 美東時間16日「台灣和平與穩定法案」以及舊案重提的「台灣防衛法案」接連提交至美國參眾議兩院。（圖／路透社）

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）隨著美中關係競爭對立，支持台灣、維持海峽穩定和平成美國印太戰略焦點。美東時間16日，獲跨黨派支持的新法案「台灣和平與穩定法案」以及舊案重提的「台灣防衛法案」接連提交至美國參眾議兩院。

同日，美國國防部印太事務助理部長提名人瑞特納也表態，共軍對台動作頻仍，增加誤判風險，他會仔細審視台海目前軍事平衡，確保美國與台灣的國防合作與中國構成的威脅相稱，履行美國在台灣關係法下的承諾。

跨黨共識：《台灣和平與穩定法案》

路透社報導，美國眾議院民主、共和兩黨議員本週將提交一項法案，尋求增進美國對台灣的支持，作為美國國會對中強硬措施的一部分。

路透社指出，這項跨黨派的「台灣和平與穩定法案」(Taiwan Peace and Stability Act)，將由眾院外委會亞太小組領袖民主黨籍貝拉（Ami Bera）及共和黨籍夏波（Steve Chabot）提出，旨在對台灣提供「外交、經濟與實質空間上的支持」。

貝拉接受電話訪問表示，希望能在參議院中以兩黨共同支持的方式通過法案。「我認為，這（台海和平）是我們有望口徑一致的領域。」他也預期，這項台灣法案中有許多最終將納入「確保美國全球領導地位及參與法案」（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act, EAGLE Act）。

《台灣防衛法案》：阻止中國「生米煮成熟飯」

同日，去年未能完成立法的《台灣防衛法案》也再次提交美國參眾兩院，該法案長17頁，旨在確保美國具有阻止中國入侵台灣，並造成既成事實之能力。「既成事實」（fait accompli）根據草案定義為，中國在美軍尚未作出有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時說服美軍採信若應對其侵略行為將非常困難或所付成本甚高。

共和黨參議員霍利（Josh Hawley）、柯寧（John Cornyn）、戴恩斯（Steve Daines）、提里斯（Thom Tillis）、特本維爾（Tommy Tuberville），以及共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）、哈茲勒（Vicky Hartzler）、瓦爾茲（Mike Waltz）等人今天同步在參眾兩院重提該法案。

霍利在新聞稿中表示，中共意圖控制印太地區，台灣首當其衝。阻止北京不僅是為了亞洲盟友與夥伴，也是為了所有生活與生計依賴於自由開放印太地區的美國人。

柯寧則指出，中國持續破壞印太地區穩定，美軍須做好捍衛盟友的準備，並堅持美方對台灣等貿易與外交夥伴的承諾。他表示，「這項立法將確保美國能在中國威脅台灣自治時，有效援助台灣。」

提里斯指出，美國軍隊加強其保護台灣的能力至關重要，制定這項法案使美國國防部對中國對台灣威脅採取迅速行動。

蓋拉格則表示，當高層官員警告中共可能在未來6年侵台，就有重建台海威嚇力的緊迫性。台灣自由對美國國家安全利益至關重要，這項法案確保美國不讓中國侵台的能力。

法案國會意見指出，若中國武力迫使台海統一，美國維護自由開放印太區域的能力將受到嚴重損害。台灣與包括美國在內的印太國家，命運緊密相連。

印太地區爭霸，美軍嚴防中國侵台「生米煮成熟飯」

美國國防部在台海維穩上與國會論調一致。同日彭博報導，在聯邦參議院軍事委員會提名聽證會上，印太事務助理部長提名人瑞特納 （Ely Ratner）就台海問題明確表示，美國軍隊應在印太地區保持 「有戰鬥力」的姿態，以助遏制中國的潛在侵略，包括將美軍隊置於「前沿陣地」，以 「恫嚇並在必要時阻止中國試圖迅速攻佔台灣達成既成事實的情形」。

在瑞特納提供給的書面答詢中也指出，中國並未放棄武力攻台。過去幾年共軍快速現代化，中共當局也透過外交、資訊、軍事與社會經濟工具等對脅迫、削弱台灣安全。

瑞特納評估台海當前的軍事平衡，如今共軍以任務為中心，資源充足，除了對台灣進行直接軍事施壓，意在威嚇、推遲或拒絕第三方干預台海問題等能力則發展快速。瑞特納表示，他將會「仔細審視台海目前軍事平衡，確保美國與台灣的國防合作與中國構成的威脅相稱。」

中央社引述瑞特納並表示，近來共軍增加在台灣附近的軍事活動，也增加誤判風險，他會確保美國履行在台灣關係法下的承諾。並提供台灣必要的國防用品、培訓及專業知識，以此確保台灣武裝部隊具有作戰可信度的威嚇力量。

拜登政府角力中國：國內推行法案、國際拉攏陣線

拜登政府上台後，中國既是其外交政策核心，也成為對內政策的關鍵考量，台灣問題更引發國際關切。

美國聯邦參議院5月17日通過「無盡邊疆法」（Endless Frontier Act），斥資1100億美元投入基礎與先進科技發展，因應中國競爭。

眾議院外交事務委員會主席米克斯（Greg Meeks）5月25日提出《確保美國全球領導地位及參與法案》又稱為老鷹法案（EAGLE Act)，推動美國全面性應對中國挑戰，包含增加美國對台灣和香港民主人士的援助。

參議院6月8日通過《美國創新與競爭法》（American Innovation and Competitiveness Act, USICA）。該法案編列2500億美元預算，希望在未來五年內擴大美國在高科技行業的投資，以贏得與中國的競爭或制裁中國相關人員組織在美國的「不當行為」。

上週剛落幕的Ｇ7峰會上，拜登更著意推動與會國領導人對中採取更強硬的措詞與立場，台海和平首次登上聯合公報。