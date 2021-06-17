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美俄領袖峰會示善意　拜登與普亭談駭客攻擊、人權　

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/17 11:15
普亭（左）與拜登（右）在瑞士日內瓦進行會談。(Peter Klaunzer/Swiss Federal Office of Foreign...

普亭（左）與拜登（右）在瑞士日內瓦進行會談。(Peter Klaunzer/Swiss Federal Office of Foreign...

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）美國總統拜登與俄羅斯總統普亭16日會面，雙方就網路安全（網攻勒索）及武器管制進行一連串討論，當然，峰會也會觸及俄國敏感議題，如人權及烏克蘭等。

這次美俄領袖峰會，是拜登首度以美國總統身份與普亭坐下來談話，此前在2011年他擔任副總統時，也與當時也是俄國總統的普亭在莫斯科會面。

今年78歲的拜登在14日的會前記者會上，先美言小他十歲的普亭聰明、剛強，預告雙方會設下紅線，越線就會還以顏色。

在16日的會面中，拜登提到近日美國公用設施疑遭俄國駭客攻擊事件，直言希望普亭能同理心思考，萬一是美國駭客對俄羅斯油管網絡發動攻擊他會作如是想？

路透報導，普亭也作出善意回應，對於美國油管事件表示感同身受，也不會希望美駭客會攻擊自家基礎建設影響民生造成混亂，但也暗批別在他面前提人權，畢竟「我也不會在你們面前提『黑人的命也是命』這種敏感的種族議題。」

雙方據報也同意互讓大使回去進駐彼此的首都。美俄今年三月互相召回駐首都大使以表達不滿。

不過，雙方在人權議題上仍有歧異，拜登提到俄國最著名的政治異議人士納瓦尼，告訴普亭，若納瓦尼死於獄中，對美俄關係將有很不好的影響，同樣的，駭客攻擊若仍不斷，也會嚴重影響雙方關係。

納瓦尼去年8月欵遭普亭派人下神經毒素而中毒倒地引發全球關注，在德國休養5個月後，納瓦尼今年1月返俄又遭逮捕。4月底一次公開露面視訊出庭時他身形憔悴，外界感到擔憂。

除了網攻與人權，拜登與普亭還談到俄羅斯在烏克蘭東邊邊境與日俱增的駐兵問題。

更新時間 : 2021-06-17 13:14 GMT+08:00

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