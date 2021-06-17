霸氣！台灣歌后張惠妹登紐約時代廣場　Spotify EQUAL邀全球女歌手高唱平權

Spotify 平權歌單台灣區封面人物為張惠妹，霸氣登上時報廣場讓全世界看見（圖/張惠妹臉書） Spotify 平權歌單台灣區封面人物為張惠妹，霸氣登上時報廣場讓全世界看見（圖/張惠妹臉書）

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）妹神登上紐約時代廣場！Spotify集結優秀女歌手製作各國EQUAL歌單為平權發聲，張惠妹為台灣封面人物並霸氣登紐約街頭。

台灣歌后張惠妹（阿妹）於美國時間昨（16）日登上位於紐約曼哈頓區，有「世界的十字路口」之稱紐約時代廣場（Times Square）巨型螢幕牆，張惠妹於臉書上表示，謝謝Spotify，跟我一起支持女性音樂人。

歡慶國際婦女節，音樂串流平台Spotify為全球女性平權發聲，今年4月推出EQUAL Global Music Program企劃，挑選具代表性女歌手音樂製作各國專屬歌單，邀請阿妹擔任國際代表與全球34位女歌手共同支持性平，每月邀請一位音樂人擔任封面人物。

EQUAL Taiwan歌單的封面人物為張惠妹，帶來去年底推出的超暖歌曲「緩緩」，唱出「緩緩地，要我們等等...只有我愛你，不可能延期」，在這慌亂的疫情之下更撫慰人心，歌單還包含歌手彭佳慧、艾怡良、徐佳瑩等共50首歌，播放時間為3時55分。

除了台灣以外，多元的歌單包含莫文蔚為封面人物的EQUAL 香港、封面人物為喬伊·歐拉多昆（Joy Oladokun）為EQUAL US，而EQUAL Global的封面女郎則為英國創作歌手約爾亞·史密斯（Jorja Smith）。