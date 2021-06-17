台灣新冠死亡個案近4成是糖尿病患者　醫師籲儘速接種疫苗

國內新冠死亡個案中近4成為糖尿病患者、死亡率更是常人的8倍以上。醫師呼籲符合接種資格的糖友儘速接種。 國內新冠死亡個案中近4成為糖尿病患者、死亡率更是常人的8倍以上。醫師呼籲符合接種資格的糖友儘速接種。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 採訪報導）全台約有220萬名糖尿病患者，在面對此波本土新冠疫情衝擊下，糖友更是首當其衝，據統計，國內染疫死亡個案中，近4成為糖尿病患者、死亡率更是常人的8倍以上。醫師呼籲符合接種資格的糖友儘速接種。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情嚴峻，病逝人數已超過400人。根據中央指揮中心統計，死亡個案中，有高達8成9的死者為60歲以上長者，研判高齡、糖尿病、高血壓等慢性病史是致死率較高的主因。

最近新冠肺炎疫苗擴大施打，但許多糖尿病患者擔心疫苗副作用，對於是否打疫苗感到猶豫，也詢問醫師意見。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧說，過去一年全球和國內資料顯示，糖友若罹患新冠肺炎，死亡率是一般人的8倍以上，國內染疫死亡個案當中，也有約4成為糖尿病患者，顯示糖尿病患者染疫後不僅重症、死亡率高，尤其血糖控制不良者，也容易增加染疫風險，及早接種疫苗是必要的。

至於糖尿病患者打疫苗是否會引發血栓，黃建寧強調，接種疫苗者只有百萬分之一的機會出現血栓副作用，且血栓事件和糖尿病沒有相關，呼籲符合接種資格的糖尿病患者務必儘速接種疫苗。

黃建寧提醒，糖尿病要獲得良好控制須從飲食、運動、血糖監測和藥物使用四方面著手，飲食要定時定量且均衡、控制醣類攝取、低油低糖少鹽；維持日常運動習慣，並適度增加運動強度；而定時監測血糖則可作為飲食、運動量調整和醫師調藥物之參考。

而在疫情期間，糖友若害怕染疫，不想往返醫院看診、拿藥，可利用住家附近或習慣就醫的醫療院所之「視訊診療門診」並開立慢性病連續處方箋後，再請家人領藥，千萬別任意停藥和更改藥物劑量。