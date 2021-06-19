〈時評〉減免夏季電價 民眾獲紓困增加消費

夏月電價6月起跑，台電表示，每月用電120度以上才會 受夏月電價影響，根據統計，全國372萬戶民眾每月平 均用電在120度以下，只要維... 夏月電價6月起跑，台電表示，每月用電120度以上才會 受夏月電價影響，根據統計，全國372萬戶民眾每月平 均用電在120度以下，只要維持平時用電情況，便完全 不受影響。 中央社記者鄭傑文攝 110年6月1日 (來源 中央社)

朝野立委都呼籲緩實施夏季電價，經濟部和台電只回稱「會評估」，由於今年經濟受到的衝擊遠比去年嚴重，透過內需刺激景氣更加重要，民進黨政府應考慮取消夏季電價，讓民眾獲得更多紓困的直接補助，才能帶動更多消費，進一步讓產業發展。

從三級警戒開始，停課不停學，所有學生都在家透過視訊遠距上課，不僅如此，也有許多人在家上班，加上天氣炎熱，造成用電量大增，偏偏每年從6月1日起，都要實施長達四個月的夏季電費。

因此，朝野立委都呼籲，至少先凍漲6月的夏季電費，避免造成家庭負擔太重。其實，這個建議去年曾經提出，可是經濟部和台電都沒有退讓，主要理由有二，其一是部分產業已獲得用電減免的補助；其二是夏季電價基於使用者付費的原則，目的是避免用電大戶受惠，是要大家節電的誘因。

經濟部和台電的說法，若是在承平時期，大家一定都可以接受；但如今疫情十分嚴峻，各行各業受到挑戰遠比去年可怕，然而截至目前為止，經濟部和台電並沒有鬆口，僅說會進行評估。

根據經濟部釋出的資料，往年夏季電費調高時，每戶每月平均需多支出124元；這個數據看起來不多，但現在情境卻早已大不同，因為去年以前，多數人仍要外出上班、上課，在家時間不長，如今所有人宅在家，用電量勢必大增，若按照用電度數的計價級距，今年電費將大幅增加。

其次，經濟部去年研議的電費補助方案，主要以製造業為主，今年服務業受到衝擊擴大，才在近日討論將服務業納入減免的範圍。

從政府諸多的紓困方案來看，一直以「政府挺企業、企業挺勞工」的邏輯，因為唯有企業行號撐過難關，勞工才有工作，因此，減輕企業負擔確實很重要；可是，要維持企業有訂單，民眾敢消費、擴大內需同樣重要，這也是去年為何發放消費券的原因。

而且今年許多人在家上班後，公司已經大幅減少用電支出，若是只將電價減免補助只針對企業，顯然不太公平，何況多數家庭在擔心電費可能攀高後，在這個預期心理下，極可能會逐漸緊縮消費，直接削減經濟復甦的力道。所以政府應協調經濟部和台電，減低民眾電費的負擔，才能讓市場維持一定的溫度。

（作者李平華，資深媒體人）