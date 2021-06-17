舉台灣新加坡為例•泰國總理：自產疫苗是最佳方式　120天內擬全面開放國境•7月普吉島率先實施

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）泰國總理帕拉育6/16表示，在應對疫情上，新加坡和台灣都認知到向國際公司採購疫苗是最大的挑戰，他們和泰國一樣決定要自己製造疫苗，而自己生產疫苗是長期來說最佳的解決方式。

圖為6月14日曼谷民眾等候接種疫苗情形 (美聯社)

帕拉育（Prayut Chan-o-cha）16日傍晚透過電視演說發表重大政策。他表示，為了恢復在過去一年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響的民生經濟與旅遊業，從6/16算起120天內，泰國準備全面開放國境，完整接種過疫苗的國際人士可以入境泰國免隔離。

他指出，泰國全國各地疫苗接種計畫順利進行，泰國目前核准了6種疫苗。截至16日為止，泰國已經簽下1 億55萬劑疫苗的合約，足夠在今年達到原先設定的目標，而泰國政府明年會持續採購更多疫苗。

根據目前政府的計畫，泰國有能力達到每月平均施打1000萬劑疫苗的目標，預計7月到今年10月，能夠為全國70%的人口約5000萬人接種至少1 劑疫苗。

帕拉育指出，政府的短期目標是讓每個人至少接種1劑疫苗，因為1劑就可以產生保護力而能拯救人命；長期目標是建立泰國自己的疫苗生產能力，這樣能夠確保泰國可以長期為自己的人民施打疫苗。

中央社引述帕拉育指出，新加坡和台灣都認知到在應對疫情的時候，向國際公司採購疫苗是最大的挑戰，「他們也跟我們一樣，決定要自己製造疫苗」。

帕拉育說，自己生產疫苗是長期來說最佳的解決方式，泰國在1年前就做出這個決定，「這是一個正確的決定，我要感謝那些為了國家做出這個建議的專家」。

泰國在疫苗製造上雙管齊下，政府投入28億泰銖在國產疫苗研發，多個研究機構正在研發疫苗，其中最受矚目的就是由朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）團隊研發的mRNA疫苗，這款疫苗在14日開始進行第一期人體試驗，如果研發過程順利，預計在明年(2022年) 初可以量產。

除此之外，公共衛生部轄下的國家疫苗研究院（National Vaccine Institute）和英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽約，由阿斯特捷利康向泰國暹羅生物科學集團（Siam Bioscience Group）轉移疫苗生產技術，並授權暹羅生物科學集團生產疫苗。

泰國準備在120天內

全面開放國境

帕拉育16日晚的演說也指出，現在已經到了需要放眼更長遠未來的時刻，為了盡快恢復在過去一年受到影響的民生經濟與旅遊業，最重要的方式就是開放邊境和吸引遊客回歸。

他說，政府已經訂下目標，將在120天內 (也就是10月中詢之前) 全面開放泰國，而部分重要的旅遊城市如果準備好了，可以陸續提前開放，而為了達到這個目標，泰國將以普吉沙盒做為旗艦計畫，他會全力促成推動普吉模式。

帕拉育表示，他知道全面開放會有風險，可能會增加感染人數，但是如果把人民的經濟需求納入考量，他認為現在是泰國人可以承擔這個風險的時候了。

7月1日先開放普吉島觀光

泰國為了拯救觀光業和經濟，準備在7月1日開放普吉島觀光，根據計畫內容，從中低風險國家來、完整接種過疫苗的國際觀光客7月1日起入境普吉島免隔離，如果疫苗需要接種兩劑，第二劑需要接種滿14天；旅客若想離開普吉島去泰國他處，必須在島上待滿14天並檢測陰性。

旅客必須預約獲得泰國政府頒發安全和健康管理（Safety & Health Administration）標章的旅館，且在泰國期間必須使用可以追蹤行程的手機應用程式，如果普吉沙盒模式成功，將陸續推展至泰國其他重要的旅遊城市。