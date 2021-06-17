臺灣疫情中尋求國際合作 亞洲生技大會：全球專家研討後疫苗防疫策略

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣受新冠肺炎疫情影響，許多大型活動紛紛停辦或延期，今(2021)年亞洲生技大會(BIO Asia–Taiwan 2021)，包含展覽、論壇、商機媒合、公司展望說明會，均將以全線上方式如期於7月21至25日舉行，唯現場實體展覧延至11月4至7日於台北南港展覽館2館舉辦。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，疫情中生技更要挺身而出，危難中生技更須緊密合作，雖然因疫情今年亞洲生技大會改採「全線上」活動形式，但超越時空、連結全球，透過線上論壇及互動展覽平台，各國與會者可進行一對一即時對談、電子名片資訊閱覽，線上展覽更包含視訊、通話及留言功能，在數位時代中，提供無國界之線上商機拓展。

李鍾熙接著說，今年亞洲生技大會將邁入第3年，國際合作更進一步具體化，目前已有來自美國、加拿大、巴西、英國、法國、德國、瑞士、澳洲、中國、日本、韓國、新加坡、菲律賓、香港等17個國家地區報名，另外也有歐美亞澳500餘家廠商參與線上展覽與公司展望說明會，盛況可期。

今年大會也擴大國際媒體推廣曝光，提早開放線上展覽及公司展望說明會預覽，並提前展開一對一商機媒合，讓所有與會者可以靈活地選擇最佳時段參加媒合會，跨越時區及地域，創造更多疫後商機。

今年在「疫情中生技產業再出發 (A Brave New Era for Biotechnology) 」主題下，邀請國內外諾貝爾獎等級的生技醫藥公衛大師、跨國藥廠及投資機構高層，百餘位重量級講員，在前瞻2030年，創造突破性產業技術，分享全球抗疫策略及經驗、探討疫後生技產業大趨勢、健康數據、基因及細胞先進治療、建立投資新生態系、促進國際合作及融入國 際價值鏈等重要議題。

另外有多位國際重磅講者將暢談「疫後生技新時代」，包括有「生醫愛迪生」之稱的美國麻省理工學院(MIT)教授及發明創業家，同時也是莫德納(Moderna)疫苗公司共同創辦人 羅伯特·蘭格(Robert Langer)，將以「突破性科技創造與落實」為題現身說法，講述最新生技進展。

2020年諾貝爾醫學獎得主 麥可‧霍頓(Michael Houghton)將分享從發現病毒到治療的解決方案。而全球最大專業醫藥資訊分析公司艾坤緯(IQVIA)副總裁路易士Graham Lewis、PwC合夥人Claire Love等專家意見領袖，都將分享對生物醫藥行業市場與投資的未來宏觀見解。

今年同樣熱議的「全球抗疫」專題，有俄勒岡州立大學全球健康中心主任 紀駿輝(Chunhuei Chi)分析全球防疫現況，以色列衛生部國際司司長薩羅門Asher Yeshaihu Salmon 分享以色列全民防疫與疫苗施打的策略與經驗，台大李秉穎醫師探討台灣防疫現況展望。其他議題也都將緊情中生技產業再出發」，從不同面向與角度，分享生技行業在疫情之後的發展新做法。

大會也積極組織「亞太生技產業國際委員會」，加強與各國生技醫藥協會合作交流，積極邀請國外生技製藥、投資者、智慧醫材等產業與會，提升國際產業參與。

目前亞洲生技大會活動開放報名中，預先報名優惠將至7月15日止。

相關新聞：台灣續防疫 2021亞洲生技大會7/21如期舉行