〈財經視窗〉鼓勵施打新冠疫苗 各國奇招大觀

美國杜克大學研究報告指出，今年新冠疫苗全球至少將生產120億劑，未來幾個月產能大增。疫苗採購將趨商業化，難度逐漸降低，但是不少人擔心後遺症，不敢施打，各國祭出獎勵措施，招數多，蔚為奇觀。

##港人打疫苗抽樓房

台灣正積極洽購疫苗，由於目前世界疫苗市場尚牽涉政治因素，採購複雜，耗時費事，仍待克服難題，增加採購量。台灣全民施打率偏低，未來應會因疫苗到貨量增加，逐漸拉高施打率，但是世界各國難免會有拒絕施打情況，如何克服少數人心理障礙，各國政府招數各有不同。

香港人口750萬人，港府採購了750萬劑復必泰(BNT)疫苗，和750萬劑科興疫苗(Sinovac），19％人口已經打完第一劑，14%人口打完第二劑。港府鼓勵市民接種，機場管理局宣布，居民及機場員工接種疫苗，將可參加6萬張機票抽獎，獎品數量大，頗令民眾心動，挽袖接受疫苗施打者眾，並抽機票大奬。

港商信和置業、黃廷方慈善基金會嚮應港府政策，出手更大方，推出「打疫苗送樓」，捐出市值3860萬元新台幣的一房住宅單位，供已施打疫苗港人或外籍傭工抽獎，另外還有20個價值新台幣36萬元大獎，等著大家來拿奬，中獎率比六合彩高，亦受歡迎。

##星城引進疫苗容易

新加坡為擴大疫苗進口來源，衞生部長王乙康宣布，將允許私人醫療業者申請引進獲世界衞生組織批准使用的疫苗，包括中國國藥集團(Sinopharm)研發的國藥疫苗，超過40萬名學生即日起陸續預約接種。由民間進口，免費施打，效率比政府更好，是星國政府策略。

南韓已經引進1.9億劑疫苗，祭出優惠規定是接種第一劑疫苗，經過14天，可以在8人以下，與直系親屬聚會。完成2劑接種者，外出無需戴口罩，也可以參加大型聚會。各種優惠措施，吸引民眾踴躍接受施打。南韓政府希望在9月份能達到7成以上接種率，完成群體免疫目標。

日本引進3.4億劑疫苗，在全國4.5萬處施打，一天可以完成40萬人注射，目標是為1億人施打疫苗，目前已為1100萬人施打，為鼓勵人民踴躍施打疫苗，接種者可得到折合新台幣350元至700元不等消費券，每人兩張，兼可振興地方內需消費，一舉兩得，頗受歡迎。

##紐約打疫苗抽百萬美元

美國紐約州的獎勵接種疫苗措施更積極，州政府撥32.3億元新台幣，凡接種疫苗者每人可得50美元(約合新台幣1390元)食品消費卡，同時可以參加抽獎，頭奬500萬美元，合新台幣1億4千萬元，另有10個大獎，共計150萬美元，每個15萬美元，30個5萬美元次獎。全部疫苗施打都是免費，期待能使疫情更加穩定。

俄亥俄州推出「疫苗樂透」2名，每人可得100萬美元，州立大學推出週週抽疫苗獎學金，吸引年輕人大量施打疫苗。俄勒岡、馬里蘭州都比照推出「疫苗樂透」，以及奬學金，華盛頓州竟然推出打疫苗，可以免費吸食大麻一次，也算是奇招。而美國財政部鼓勵各州運用補助資金，推出各種獎勵辦法。

拉斯維加斯賭場脫衣舞廳特設疫苗注射站，到現場接受疫苗注射民眾，可以免費看到身著蕾絲邊舞衣的舞孃，四處飛舞，眼睛吃足冰淇淋，吸引大批男性前往注射疫苗。倒是特殊景觀。

##泰國打疫苗抽獎水牛

泰國清邁每週送一頭牛，價值約8900元，給施打疫苗者，連續24週送牛，吸引大批群眾前往打疫苗，而且當地麥當勞還送每位打疫苗者一包薯條，並抽奬拿漢堡，不少年輕人趨之若鶩。

德國推動疫苗施打政策凶悍，如果軍人拒打疫苗，軍法伺候，毫不留情。英國強制醫護人員丶老人院工作人員，全部要注射疫苗，否則飯碗不保。不管是蘿蔔還是棒子，都可有效推動疫苗政策，保護人民生命安全。

澳洲航空為加強機場及飛航防疫，提供抽獎，凡是在登機之前完成疫苗注射，即可參加抽獎，獎項是一家四口，一年之內，可以在其航缐範圍內任選航線，得到免費來回機票一次，條件優厚，乘客趨之若鶩。

世界各國施打新冠肺炎疫苗已經蔚為風潮，全球迄4月底止，已經生產104億劑疫苗，取得疫苗將趨商業化，台灣可參考並以具體辦法，鼓勵全民接受疫苗施打，期能早日達到群體免疫目標。