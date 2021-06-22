【投資理財老生常談】優質公司特別股、公司債真香 收益穩定法人搶進

股市大盤高檔，且新冠肺炎疫情未靖，投資應以安全穩定為宜，金融體系發行之特別股值得考慮，保本、安全又獲利，不失為可以注意之好標的。

以富邦金為例，因為籌集併購日盛金所需資金，發行丙種特別股，籌資規模200億元，另外再發行普通股現金增資300億元，合計500億元。特別股股價50元至70元之間，暫定為每股60元，普通股在40元至60元之間。

富邦金這次約定股息率應不會高於第一次發行的4.1%，可能會在3.5%至4％之間。安全穩定，將來上市價值變動幅度不會過大，適合穩健投資人長期持有。

中租發行的「中租KY甲特」，在市場上受到歡迎，這檔特別股年率為3.8%(五年期IRS利率0.5626%＋3.2375%)，自109年9月10日開始買賣，每5年重設。目前市場價格約99.5元左右，當初發行價格每股100元。由於中租營運績效良好，投資人長期持有，風險不高。

台新金和彰化銀行鏖戰多年，最近決定改變策略，計劃發行8億股乙種特別股，出脫彰銀股票，創下籌資又釋股首例，並計劃併購保德信人壽。這次特別股籌資將發行7年以上轉換期，屆時以1比1轉換成彰化銀行股票，一舉解決手中22.5億元彰銀持股，同時又籌資收購保德信人壽。至於發行條件，值得投資人追蹤注意，不失為安全投資方式，保本又獲利。

其實投資人可以注意，包括政府的新舊勞工退休基金、壽險公司、特定法人如大股東或資金規模較大的投資公司，都是這些特別股的主要投資人，當特別股發行時，這些機構法人即積極認購、圈購至少5成發行額，僅有少數在流通市場讓散戶投資人購買。隨著時間拉長，籌碼會逐漸集中在長期持有者手中。

投資人選擇投資特別股，應該可以優先考慮近期發行之特別股，流動性佳，應會明顯優於已發行一段時間的特別股。2016年以後所發行的金融特別股，都屬於5.5年至7年之間，發行公司有權以發行價收回的特別股，例如國泰金甲特、國泰金乙特、富邦金甲特、富邦金乙特。

發行公司如果在未來欲以發行價或其他價格提早收回特別股，此時特別股巿價離發行價不會太遠，對於投資人而言，相當穩定，風險有限。

富邦金過去發行過兩次甲種、乙種特別股，約定股息分別為4.1%、3.6%，而現在銀行1年期定存利率不到0.8%，因此預料富邦金這次再度發行特別股，應該會受到市場歡迎。

目前市場上共有23檔特別股，發行公司除金融股外，還包括傳產、電子股，當中不乏股價跌破發行價之個股，例如新光金甲特、新光金乙特、高雄銀甲特、中租-KY甲特。

值得注意的是中鋼特、國喬特，其中中鋼景氣復甦，獲利大成長，如果明年普通股每股股利高於1.4元，特別股股利將比照辦理，也就是說，特別股股息最低不會少於1.4元，穩定又安全，值得注意。

國喬特亦值得注意，約定年息是0.6元之外，還會加上當年度普通股股利，今(2021)年是0.1元，共計是0.7元，如今景氣復甦，原物料價格上漲，預計未來股利應會增加，投資人可以注意，不失為投資好標的。

市場上約定股息年利率較高的除中鋼特、國喬特之外，光隆甲特5％、裕融甲特4％、聯合甲特4.5%，大聯大甲特4％、文曄甲特4％、恒耀甲特3.8%，中租-KY甲特3.8%、台泥乙特3.5％，這些標的都吸引長期投資人購買，每年固定領取利息，而且如果條件好，還有價差可以賺取。

投資特別股應注意股息、股價、發行條件、流通性，並應注意發行公司信用，如果財務狀況有問題，應避免投資，避免日後發生股息不兌現，或本金無法收回之信用風險。一般而言，金融界發行特別股或公司債，因為較一般企業穩定，頗受投資人歡迎，值得關注。

基本上特別股穩定性、收益均較適合長期投資存股族需要，也是機構投資人最愛，尤其金融體系存放款利差大幅縮減，不少銀行、保險公司、票券公司或證券公司，或政府基金，都會優先考慮將資金投資於特別股、公司債，每次優質上巿櫃公司發行，大多會引起法人注意，踴躍認購，投資人如欲賺取安全穩定收益，不妨考慮擇機投資，風險有限。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。