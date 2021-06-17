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日本政府計畫將東京等地6/20如期解除「緊急事態」 沖繩疫情嚴峻擬延至7/11

日本政府將在今天(6/17) 稍晚召開傳染病專家組成的基本對應方針分科會，在會中說明相關規劃並獲得專家同意後，於對策本部正式決定。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/17 09:55
圖為6/15日本東京醫事人員, 等候施打莫德納疫苗的情形 (美聯社) 

圖為6/15日本東京醫事人員, 等候施打莫德納疫苗的情形 (美聯社) 

延伸閱讀: 舉台灣新加坡為例•泰國總理：自產疫苗是最佳方式　10月中擬全面開放國境•7月普吉島率先實施

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本為防疫對東京都等10都道府縣發布「緊急事態宣言」， 預定實施至6月20日止。日本政府擬將疫情較嚴峻的沖繩縣延長實施至7月11日，其他東京都等9地將如期解除。

日本政府將在今天(6/17) 稍晚召開傳染病專家組成的基本對應方針分科會，在會中說明相關規劃並獲得專家同意後，於對策本部正式決定。

日本放送協會（NHK）報導，目前因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情實施緊急事態宣言的10都道府縣，以及實施緊急事態前一階段「防止蔓延等重點措施」的5縣，都是預定實施至6月20日止。

在緊急事態宣言方面，因沖繩縣的醫療資源依然吃緊，擬將延長實施到7月11日。

其他9道都府縣擬將如期在本月20日解除；不過其中的北海道、東京都、愛知縣、大阪府、兵庫縣、京都府、福岡縣等7都道府縣，將轉為實施防止蔓延等重點措施至7月11日。

中央社報導, 這將是首度有地區從實施緊急事態宣言轉為防止蔓延等重點措施。

這7都道府縣擬將繼續籲請餐廳提早在晚間8時打烊；在做好防疫措施的前提下解除禁酒令，可提供酒精飲料到晚間7時止。

目前實施防止蔓延等重點措施的5縣方面，其中岐阜縣與三重縣擬將如期在本月20日解除；埼玉縣、千葉縣與神奈川縣擬將延長實施至7月11日。

此外，對於舉辦大型活動的限制措施，日本政府要求實施緊急事態與防疫重點措施的地區，舉辦大型體育競賽等時，現場觀眾人數限制最多5000人；解除後則仍限制最多1萬人。

報導指出，東京奧運暨帕運正在針對開放現場觀眾進行最後階段的研議，觀眾人數的上限將成為焦點。

日本政府計畫將東京等地6/20如期解除「緊急事態」 沖繩疫情嚴峻擬延至7/11
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