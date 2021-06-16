台北寒舍艾美酒店 五星級主廚推「食」尚餐盒

宅生活不將就，外帶餐盒更要講究！為體貼無法出門享受珍饈、拍攝美食的賓客，台北寒舍艾美酒店行政主廚吳銘儒率領廚藝團隊，推出兩款全新的外帶「食」尚餐盒，包含「精選肉食豪華餐盒」及「歐亞米食精選餐盒」每盒499元。首推碳烤炙香的美國牛小排三明治、濃郁純香的黑麥啤酒燉牛腩及奶油香料烤飯與南洋風情的鮮蝦叻沙滑蛋米漢堡，主廚將前菜、主食、蔬菜與甜點…等繽紛餐點，排列在艾美品牌色系「中古世紀藍」的時尚餐盒中，從裡到外賞心悅目，在家也能有「色」、「香」、「味」俱全的儀式感享受！單筆消費達2,000元享信義區免運費乙次、達3,000元則享台北市免運費乙次。每日限量組數開放電話預訂，詳情及預訂請洽02 6622 8018或至官網。

豪華肉食主義 味蕾極上滿足

「精選肉食豪華餐盒」每盒499元，內容物包含「低溫烹調美國牛小排三明治」、「伊比利豬櫻花蝦干貝米型麵」、「青醬蘑菇炒蘆筍」、「松露帶皮薯塊」、「綜合水果沙拉」與「葡式蛋塔」等六款品項，讓喜愛吃肉的賓客大飽口福！

其中，主廚最為推薦的「低溫烹調美國牛小排三明治」，先將牛小排以52至55度的低溫隔水加熱後，煎至七分熟，接著入爐碳烤至八至九分熟。再與起司片、新鮮蔬菜一同層層夾入碳烤土司中，柔嫩肉質充滿誘人的碳烤炙香。「伊比利豬櫻花蝦干貝米型麵」則是中西合璧的一道創新料理。取伊比利豬的梅肉部位，其脂肪均勻且纖維細緻，以少許蒜頭及香料醃漬後，爐烤至九分熟，再切片成方便入口的大小，咬來多汁且柔軟帶勁。搭配冷油炸酥的櫻花蝦、新鮮蔬菜及橄欖油一同拌炒而成的米型麵，是道富含創意的新穎菜色。

佐餐搭配的配菜亦由主廚團隊精心製作。「松露帶皮薯塊」則是將馬鈴薯帶皮蒸熟後，再帶皮切片成條狀，並油炸至金黃酥脆。外酥內綿密的口感，搭配松露的迷人香氣，讓人欲罷不能！「青醬蘑菇炒蘆筍」則是將新鮮野菇及泰國蘆筍一同拌炒，並加入主廚自製新鮮青醬，鮮甜爽脆的蔬菜平衡肉食的油膩感。同套餐還有搭配酸甜優格醬的「綜合水果沙拉」以及奶香濃郁的甜點「葡式蛋塔」，色彩繽紛的悅目搭配，讓人垂涎三尺。

異國情調入饌 舌尖上偽出國

另一款餐盒「歐亞米食精選餐盒」每盒499元，內含各式歐式、南洋風情融合的菜色，包含「黑麥啤酒燉牛腩及奶油香料烤飯」、「鮮蝦叻沙滑蛋米漢堡」、「蘇格蘭蛋」、「烤香料培根及茴香南瓜」、「藍乳酪堅果花椰菜」與「馬德蕾」等六款菜式，喜愛大膽嘗試異國料理賓客不容錯過。

「黑麥啤酒燉牛腩及奶油香料烤飯」將乾蔥及蒜頭爆香後，加入黑啤酒一同拌炒帶出黑麥香氣，再將牛腩燜至收汁。奶油香料烤飯則是將奶油均勻拌炒越光米後入爐焙烤，粒粒分明且帶著奶香，與軟嫩多汁的牛腩一同入口，在口中交融著純厚香氣。「鮮蝦叻沙滑蛋米漢堡」是主廚另一得意之作。將椰糖、薑黃、沙嗲醬一同炒製滑蛋，搭配手工撥殼的鳳尾鮮蝦，與火焰生菜一同夾入越光米至成的米漢堡中，在口中綻放著鮮香南洋風情。

附餐搭配菜色「蘇格蘭蛋」將豬絞肉及洋蔥末包覆半熟鴨蛋後，將豬肉蒸熟，再均勻沾滿蛋液及麵包粉炸至金黃上色，切開後濃郁半熟蛋黃流淌而出，香氣十足！「烤香料培根及茴香南瓜」則是將帶皮南瓜油炸至皮酥內軟，與厚切培根、新鮮茴香及迷迭香等香料一同拌炒入味，清甜鬆軟的南瓜搭配肉香四溢的培根入口，讓人大呼過癮。

「藍乳酪堅果花椰菜」是將原味優格醬、藍乳酪、蔓越莓乾，灑上汆燙後的白花椰菜及綠花椰菜，鹹香的藍乳酪香氣與酸甜優格醬，清爽又帶有獨特美味。甜點則是經典「馬德蕾」，鬆軟綿密的蛋糕為輕食饗宴帶來完美句號。