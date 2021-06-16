汙水測病毒成國際顯學 台灣汙水驗出COVID-19

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）國內傳出有兩處汙水口驗出新冠肺炎（COVID-19）病毒，為防疫提供重要線索，而其實汙水測病毒在國際上行之有年，隨著武漢肺炎疫情在全球肆虐，此法儼然已成為公衛利器。

指揮中心今（16）日表示，去年開始汙水監測，直至今年6月才驗出武肺病毒，但民眾無須過度憂心，兩處汙水口的病毒Ct值為33至37，已無傳染力。防疫單位將依據流域分布，加強採檢，揪出隱藏病例。

事實上，以汙水追蹤法監測小兒麻痺痹病毒與毒品濫用情況，已是各國常用手段。根據科學期刊《自然》（Nature），自疫情爆發，已有逾50國將新冠病毒納入汙水監測對象，以利掌握疫情。

藉由此法取得的資訊，可用於追蹤案例、疫情爆發預警、精準設立篩檢設施，並有助評估特定地區、城市的染疫情況。不過，汙水監測方法百百種，可依疫情嚴重程度採取不同措施。

舉例而言，作為早期預警機制，阿拉伯聯合大公國透過採檢商業客機廁所汙水，判斷入境旅客是否染疫。香港藉監控兩棟公寓的汙水管線，全面採檢住戶，因而揪出了9例無症狀患者。

在案例相對較少的澳洲，有關單位採「被動式採樣法」，將吸收力強的採集器置於汙水中達4天，以攔截微量病毒。另如荷蘭，則是直接鎖定汙水處理廠，研究人員可從採集的樣本推估該區染疫人口數，作為執政者實施封城令等防疫決策的參考。