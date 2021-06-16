北韓金正恩爆瘦 健康問題再引熱議

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）身為全球最神秘的獨裁者，北韓領導人金正恩的健康向來是外界關注的焦點，近日他公開露面的體態，顯然瘦了一大圈。這下南韓開始騷動了，莫非金正恩龍體欠安？

南韓對金氏王朝之主的身形樣貌，有一種病態式的著迷，畢竟金正恩至今未欽點接班人，其能否視事，攸關此一政權之穩定。美國、日本乃至於世界各國，也都對朝鮮半島的北方領導人倍加關注，以防這擁核自重的政權出了什麼差錯。

根據北韓官方釋出的照片，金正恩攝於6月15日的照片，與2月8日相比縮水了不少，短短4個月，身形變化不可謂不大。美聯社報導，其高級手錶的錶帶調得更緊了，雙下巴也變小了。部分觀察家推測，先前身高170公分、體重140公斤的金正恩，恐怕至少掉了10至20公斤。

南韓智庫、統一研究院（Institute for National Unification）研究員Hong Min認為，金氏瘦身應是為了健康考量，而非疾病所致。理由是，若有健康疑慮，其不可能於本周出席勞動黨中央委員會全體會議。

今年37歲的金正恩，素喜喝酒、抽菸，並有家族心臟病史。父親金正日與祖父金日成，都死於心血管疾病，過胖絕對是風險因子。去年他罕見缺席祖父金日成4月15日冥誕活動，謠言滿天飛，就一度傳出他心導管手術失敗病危，中國緊急派遣醫療團隊前赴救治的消息。

今年1月，北韓勞動黨新設了僅次於總書記的「第一秘書」職位，儼然是第二號人物的位置，可代行視事。專家指此舉可能是來自執政高層的壓力，使金正恩不得不做出準備交棒的姿態。然而，該職位懸缺已久，至今仍未填上姓名。

去年金正恩疾患纏身之際，外界看好其胞妹金與正終將上位，但這第二把交椅卻於今年1月遭到黜落，為北韓接班大戲，平添一絲懸疑。另有一說，指金正恩時代終結後，北韓不排除出現集體領導。

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