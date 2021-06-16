跟進香港！澳門駐台機構19日起暫停運作 學者：配合北京主導

澳門當局宣布駐台灣代表機構19日起暫停運作，但未說明原因。（圖取自台灣澳門經濟文化辦事處網頁decm.gov.mo） 澳門當局宣布駐台灣代表機構19日起暫停運作，但未說明原因。（圖取自台灣澳門經濟文化辦事處網頁decm.gov.mo）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）澳門官方今(16日)上午公布，台灣澳門經濟文化辦事處將於本月19日起暫時停止運作。香港上月18日已公布暫時關閉駐台機構，兩方皆無說明關閉原因，被外界解讀疑與兩岸關係不佳的政治大氣候有關。

澳門在台經濟文化辦事處於2011年成立，至今已約10年時間，繼香港今年5月18日宣布暫時關閉駐台經濟貿易文化辦事處，並強調此事與 COVID-19 疫情無關之後，澳門當局今日也無預警宣布駐台灣代表機構暫停運作。

根據中央社的採訪，澳門大學政府與行政學系副教授余永逸今分析，在港府公布暫時關閉駐台經濟貿易文化辦事處後，澳門當局在將近一個月之後才採取相同行動，應該是經過一番思考。

余永逸更猜測，在這次事件上，看來北京方面已在主導兩個特區行事，它們只能聽從。北京方面最終的想法可能是逼使台方自行關閉駐港、澳辦事處。

此外，中央社根據一位熟悉內情的澳門消息人士指出，此次閉館事件源於兩岸關係不佳的大氣候，但這種負面氛圍兩年多前也導致澳、台之間「互卡」派駐官員的工作簽證，形成報復性漩渦。

對此，陸委會回應對澳門政府今天單方面做出此一決定感到遺憾。陸委會也表示，台灣駐澳門辦事處將持續運作，派駐人員仍然會堅守崗位，勉力為台灣、澳門民眾提供服務，以確保民眾權益與福祉。

在辦事處暫時停止運作期間，將會透過旅遊局設立的24小時熱線：+853 2833 3000，處理一般查詢、在台澳門居民服務事項和求助個案，以及向台灣居民提供與澳門相關資訊。有關防疫資訊的查詢，亦可致電新型冠狀病毒感染應變協調中心查詢熱線：+853 2870 0800。