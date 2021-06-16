新北專業群科特招今放榜 國中技藝競賽好手傳佳績 6/17通訊方式報到

新北市110學年度特色招生專業群科甄選入學於今( 16)日放榜，錄取名單、 報到方式與注意事項公告於瑞芳高工網站（http://www. jfvs.ntpc.edu.tw/）及各招生學校網站。 考量疫情降低移動風險，正取生須於6月17日上午9至11時以傳 真、電子郵件、網路表單與電話等多元通訊方式完成報到，各校於當 日中午12時公告備取遞補生名額，下午2至3時備取遞補生報到。

教育局表示，新北市辦理專業群科特色招生入學管道， 是全國唯一免會考、免在校成績的考區， 考生須通過第一階段書面審查才能參加第二階段術科測驗， 再以總成績高低做為錄取依據。今年度共計1,473位考生報名， 錄取547位，錄取率為37%， 適合曾參與國中技藝教育的國中生參加， 讓具技藝專長或傾向的學生，能提早於6月就確認進入優質技術型高 中就讀。

今年透過專業群科特色招生入學管道以高分錄取心目中夢想的學生， 多位都在國中技藝競賽中奪得佳績。 例如在廚藝製作主題奪冠的泰山國中陳思堇同學， 今年考取淡水商工餐飲管理科。她表示從小就對餐飲有興趣， 常跟媽媽一起製作美食，並分享給鄰居及親朋好友。在參加技藝班後 更打開視野與精進技術，期待未來到淡水商工後可以繼續用笑容調製 心中的夢幻佳餚。

而考取三重商工機械科的崇林國中謝博鈞同學表示，在學習技藝 教育課程後，面對學習新單元都是一項挑戰，每次上完課總覺得意猶 未盡，自己在國中技藝競賽拿到了鉗工主題的第1名後就很有信心地 報考特招，現在如願進入機械的世界再深入學習，期待未來能成為產 業的小尖兵。

新莊國中張婉庭考取復興商工廣告設計科， 也曾拿下國中技藝競賽藝術職群視覺藝術類展演實務主題的第1名， 她開心表示：「從小就很熱愛畫畫與創作， 參加特招可以不受到會考成績的限制，讓我可以盡情發揮專長， 進入夢想中的科別就讀。」

教育局長張明文表示，新北市特色招生專業群科甄選入學， 為因應新課綱實施，提供國中生在國中階段的性向試探後， 得以有更多元入學的選擇，自111學年度開始， 本入學管道將改採以「群」的方式進行招生與測驗， 考生將可依需求進行同群不同校及科的志願選填， 考生不再受一校一科的限制，增加學生適性發展選擇。

照片來源：新北市教育局提供