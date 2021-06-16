陽明交大線上暑期專班 讓新北巿高中生免費適性探索各大學課程

由於疫情影響各級學校實施停課不停學，高中學生及家長都關心學習歷程檔案該如何因應調整，新北巿與陽明交大EWANT平臺合作開設「新北市自主學習課程專班」，讓學生能依據不同需求適性探索各大學課程。

教育局表示，新北市從暑假開始，規畫提供各項線上教學資源，像是和陽明交大EWANT平臺合作開設新北市自主學習暑期專班，7月起學生由陽明交大的高中磨課師網頁點入（https://www.ewant.org/local/enterprise/coursespage.php?id=276）即可自由選擇例如人魚線研究院、超級英雄的物理學、創業計畫書撰寫等有趣又免費的課程，線上課程結束後同時獲得時數證明，讓學生即使暑假在家也可適性探索大學課程，充實自己也豐富學習歷程檔案。

除依學生不同需求提供與大學合作的線上自主學習課程外，日前教育局也邀集全市公私立高中教務主任辦理線上學習歷程檔案諮詢會議，提出未來高三「穩固基礎學力、強化自主學習」策略方向，並規劃暑期線上「POWER UP學習歷程檔案」教學特輯，指導學生製作學習歷程檔案。內容包含大學升學資訊、如何進行自主學習及資料統整技巧等關鍵重點，讓學生製作檔案不再卡關，順利完成線上自主學習及學習歷程檔案的準備，將於7月配合其他暑輔線上課程一同上線。

參與線上學習歷程檔案諮詢會議的新店高中教務主任張惠芝表示，暑假期間除了學校例行的重補修課程外，能針對學習歷程檔案提供更多外部資源，讓學生培養自主學習的能力是很重要的；海山高中左郁安老師則說，因疫情影響已經線上授課近一個月，學生大都也習慣線上課程的模式，若在暑假能持續此種線上學習方式並結合大學自主學習線上資源，不僅強化學生資訊整合運用能力，也豐富自主學習的範疇，未來呈現這部分的學習歷程檔案將更加精采。

教育局表示，新北巿高中學校進行多元線上課程規劃安排，特別是針對第一屆新課綱升高三學生的學習歷程檔案準備需求，包括順利提交學生課程學習成果、豐富自主學習與多元成果的展現，都是現場學校重要議題。教育局也會持續推動新北與大學端的多元合作模式，提供新北學生豐富精彩的學習資源進行適性探索，為自己找到最適合的方向，朝大學之路邁進。

照片來源：新北市教育局提供