施打胰島素又痛 還會上癮、失明？　醫籲：迷思不除　糖尿病友恐陷失能風險

黃建寧提醒，糖尿病要獲得良好控制須從飲食、運動、血糖監測和藥物使用四方面著手。(示意圖／Getty Images) 黃建寧提醒，糖尿病要獲得良好控制須從飲食、運動、血糖監測和藥物使用四方面著手。(示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）每年全球死亡人口中約1成死因與糖尿病及其併發症相關，在台灣的糖尿病人口罹病數逐年攀升，且有年輕化趨勢，加上近來本土新冠疫情延燒，根據中央指揮中心統計，台灣新冠肺炎死者當中4成左右具有糖尿病史。社團法人中華民國糖尿病學會呼籲疫情期間， 糖友應盡速接種新冠肺炎疫苗，做好飲食、血糖管控，並持續用藥，才能有效減少併發症。

社團法人中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，糖尿病目前仍是世界衛生組織認為是危害人類健康的慢性病之一，全世界每年有400萬人死於糖尿病及糖尿病相關疾病，占全球死亡人口10.7%。

在台灣糖尿病患者約有220萬人，值得關注的是，這些年來有年輕化趨勢，每年第二型糖尿病20至39歲患者新發生個案數增加2成。黃建寧提醒，這些年輕患者罹病時間長，慢性併發症的比例也相對高，影響層面不容小覷。，但好消息是近年來因糖尿病造成的心血管疾病併發症與死亡率都已逐年下降。

胰島素100年進化 醫期許：全面戰勝糖尿病

糖尿病治療史上首出現的控糖藥物-胰島素，自1921年發現至今已達100年歷史，讓糖尿病從無藥可醫到良好控制。這100年來治療方針也持續不斷演進，在台灣近年糖尿病患在心血管疾病、慢性腎臟病的發生比例逐年下降，糖尿病管理已達到全面監控。

社團法人中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，這100年來糖尿病治療有三大進步，第一，口服藥物的作用機轉不斷更新，第二，針劑治療的種類也陸續發展各種機轉如GLP-1RA等劑型。第三，胰島素的演進，在糖尿病管理上更扮演了不可或缺的角色，使糖尿病的照護範圍，更拓展了血糖控制良好之外的價值。

黃建寧指出，100年來為因應糖友的多元需求，胰島素不斷革新，其中從提煉方式、注射方式、劑型精進等三大突破對糖尿病治療尤其具有指標性意義。提煉方式的突破，解決了動物製劑造成的人體過敏問題。

注射方式上，也因筆型針劑的發明，提升了方便性與降低疼痛感。速效、長效、混和等多元劑型的發展，更提供了符合糖友們不同生活型態的彈性使用選擇。

盛年罹病，機靈用藥

加入胰島素 助心臟科名醫洪傳岳重拾彩色人生

財團法人糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤表示，糖尿病藥物治療百年來雖不斷進展，但胰島素不僅是第一型糖尿病的救命方舟，更是第二型糖尿病的經典選擇，足以運用於不同病人、病情，充當糖尿病治療中先發、中繼及救援的角色。

胰島素發展邁向100年里程碑，財團法人糖尿病關懷基金會邀請到現年72歲的知名心臟科專家、內科及藥理學教授-洪傳岳現身說法，分享他與糖共舞的生命寫照。

洪傳岳教授，在45歲健檢時發現空腹血糖值臨界，照會北榮同事新陳代謝科蔡世澤醫師，進行經口服葡萄糖耐量試驗（OGTT）確診糖尿病。兩位醫師討論後，決定先透過運動飲食控制著手控制，但因為執行不易沒多久便改以口服降糖藥物控制。

經過數年的藥物聯合治療及調整，洪教授皆維持良好的控制成果。直到59歲，出任萬芳醫院院長，因醫務繁重，血糖漸漸失控。在諮詢蔡醫師之下，洪教授毫無遲疑的加入胰島素治療行列，血糖也立即獲得良好的控制。

洪教授卸下院長重擔後，利用時間體重控制、飲食調理，加強運動，不僅減少了胰島素使用劑量，也從此未再發生過低血糖的情形，生活品質越來越好。退休後更出版一本英文自傳、修習人文藝術課程，活出色彩人生。

蔡世澤表示，病友可參考洪教授的經驗，適時使用胰島素，絕對可以為健康帶來正面的影響。

頑固糖友拒打胰島素，足部病變上身險截肢

醫師籲：胰島素迷思不除，糖友恐陷失能風險

據統計，台灣第二型糖尿病患者中。近3成糖友使用超過3種以上的口服藥物，超過5成未達糖化血色素小於7的控糖目標。社團法人中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元表示，第二型糖尿病患者若透過口服藥物控制血糖無效，會建議嘗試轉換胰島素治療。

國際研究證實，糖化血色素8.5~9%的患者若能及早補充體內胰島素以控制血糖，可有效降低心血管疾病風險。但問題是，目前全台約有60-80萬糖友需要胰島素治療，當中卻僅40-50%使用胰島素治療。

細究糖友不願意使用胰島素治療的原因?王治元理事長指出，患者常見以下三大胰島素迷思，而這些迷思恐成阻礙糖尿病疾病控制的絆腳石。

王治元分享，過去臨床上曾遇過患者，因聽信施打胰島素會截肢的錯誤觀念，在口服藥失效後堅持拒絕施打胰島素，甚至選擇民間療法以少吃飯、吃芭樂等方式想降低血糖，最後反惹足部病變上身導致截肢的真實案例。

黃建寧提醒，糖尿病要獲得良好控制須從飲食、運動、血糖監測和藥物使用四方面著手，飲食要定時定量、控制醣類攝取、營養均衡、低油低糖少鹽，維持日常運動習慣，並適當增加運動強度，要定時監測血糖，可作為飲食、運動量調整和醫師調藥物參考。

而在疫情期間，糖友若不想往返醫院看診、拿藥，可就近在住家附近或習慣就醫的醫療院所利用「視訊診療門診」並開立慢性病連續處方箋，千萬別任意停藥和更改藥物劑量。

【台灣3級警戒】慢性病人不敢去醫院看病？健保署：「視訊診療門診」5 步驟線上看診、領藥

今年適逢胰島素問世100周年，社團法人中華民國糖尿病學會、社團法人中華民國糖尿病衛教學會、財團法人糖尿病關懷基金會三大團體共同辦理胰島素100線上直播記者會，鼓勵廣大糖尿病族群共襄盛舉，鼓勵病友認識胰島素治療，並積極維持血糖控制，為生活上色。

記者會連結如下：