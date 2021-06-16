台灣2起打疫苗後死亡案例恐讓長者卻步 賴清德：接種前有醫師診斷評估

賴清德鼓勵民眾讓家中長輩儘速接種疫苗，才能守護身邊最重要的人。（圖/賴清德Facebook貼文） 賴清德鼓勵民眾讓家中長輩儘速接種疫苗，才能守護身邊最重要的人。（圖/賴清德Facebook貼文）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣15日擴大施打AZ疫苗後，傳出兩起90歲以上長者接種後死亡案例，賴清德今(16日)說明，接種疫苗前會有醫師專業診療，請大家鼓勵家中長者施打。

副總統賴清德今於臉書發文，強調這波疫情對年長者威脅較大，政府優先安排長輩施打疫苗，提升年長族群的保護力，盼大家能鼓勵家中長者接種疫苗。

有許多長輩害怕疫苗副作用，更擔心患有慢性病或罹患癌症，是否適合施打疫苗？賴清德說明，接種疫苗前，會有醫師專業診療，評估是否適合接種。

賴清德表示，接種疫苗後，必須多喝水、多休息，若持續出現胸悶、胸痛、發燒、頭痛等症狀，應立即尋求專業醫療協助。

賴清德也懇請民眾讓家中長輩儘速接種疫苗，如果長輩收到疫苗接種通知，務必提醒他們在指定的時間、地點安排接種，才能守護身邊最重要的人。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天共有14 萬9718人次接種武漢肺炎疫苗，其中阿斯特捷利康（AZ ）疫苗共14萬3742人次、莫德納（Moderna）5976人次，全台累計接種100多萬人次。

疫苗接種後不良事件方面，AZ疫苗新增20件非嚴重不良事件、4件疑似嚴重不良事件，包括1例死亡；莫德納疫苗則新增4件非嚴重不良事件、2件嚴重不良事件。