驚醒吸不到氧氣！台灣男星陳零九確診康復出院　千字文透露抗疫服用清冠一號

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）台灣男星陳零九確診新冠肺炎後於今(16)日出院，並發表千字文分享抗疫經歷。

台灣創作男歌手陳零九（本名陳志豪）於3日證實確診新冠肺炎消息，透過臉書公布經過12天的隔離治療今日PCR「雙」採陰性，已出院目前在家休養中。

陳零九表示自五月中起工作繁忙，免疫力變低，導致這次對病毒的抵抗如此不堪一擊，自6月3日中午進入防疫旅館開始隔離後，其實是非常無助的，因為得調適自己的心情，不可以有太多負面的情緒。

面對染疫後的心理生理狀況，陳零九透露，服用了衛福部認證的原廠製造中藥「清冠一號」，慢慢地減輕了很多病情、心理跟生理上的不適及壓力，特別感謝國家中醫藥研究所蔡耿彰博士，全德中醫診所蔡運寧醫師。

因再一次的睡眠呼吸中止症發作後，陳零九從防疫旅館轉到了亞東醫院，馬上先檢測新冠病毒PCR首度呈現陰性，接著照X光片檢查肺部發現只剩下有一點點發炎外，其他抽血心電圖都正常。

陳零九說，除了醫生開立的藥之外，住院期間仍持續服用清冠一號，最後到離開醫院前的檢查：X光片肺部目前無大礙，新冠病毒PCR檢測也二度採陰，正式得到可出院返家休養的許可。

陳零九回想在跟病毒打仗的這段期間，「我有時半夜驚醒吸不到氧氣，很有可能是來自壓力與恐慌，這個病毒不只在生理攻擊你，連你心靈也不會放過，非常的狡猾，症狀也千變萬化，真的再次提醒大家要注意防疫，千萬不要心存僥倖。」