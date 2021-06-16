離婚天價贍養費怎麼花？貝佐斯作家前妻年年公益今再捐27億英鎊

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）亞馬遜公司創辦人貝佐斯前妻暨作家史考特（MacKenzie Scott）15日宣布，將再捐出27億英鎊做慈善，一步步實踐她此前說「把贍養費」捐光的承諾，而由於亞馬遜股價從2019年底以來已飆漲75%，史考特的慈善捐款預算不斷在增加。

史考特在自己的部落格上說道，款項會捐給她精選286家長期募款不足或被忽視的機構，尤其是倡議種族平等、藝術與教育的團體。

2019年與貝佐斯協議離婚，史考特因1994年以來協助貝佐斯創業，成功建立起亞馬遜王國，居功厥偉，因此分配到亞馬遜4%的股票，加上自己本身的收入，使她成為全球最富有的女性之一。不過分到這筆離婚贍養費的史考特，同年卻說會把這些款項慢慢「捐出去」。有趣的是，善良的人總是獲上天眷顧，亞馬遜股價2019年底以來迄今已飆漲75%，史考特的財富，不斷在增加中。

這位美女作家在2019年底捐出一共逾40億美元給幾個女權倡議團體、食物銀行、以及黑人學校。BBC報導，儘管捐款金額龐大，年年大方做公益，她仍是全球第22名富有的女性，身價高達595億美元。

史考特15日宣布，與再婚夫婿朱特（Dan Jewett）將共同捐出27億英鎊，收受對象是經過研究調查而選定，望讓更多人受到這筆財富的幫助，而不是集中在少部份人手上。

據其聲明，此回分配捐款對象考慮的條件，以大學院校為主，以及一些弭平宗教間衝突的組織。

朱特相當支持史考特的公益行動，他在聲明中指出，史考特是他身邊認識人當中最大方與溫暖善良的人之一，他很榮幸與史考特一起將巨額財富分享給值得的人。