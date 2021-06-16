臺灣3級警戒期間 臺北動物園：無尾熊戶外露營親近自然

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）自臺北市立動物園配合全臺灣實施三級疫情警戒後，園區少了遊客熙熙攘攘的聲響，意外的讓動物們多了些私人空間，尤其是在炎炎夏日沒有下大雨的時候，無尾熊們紛紛走到戶外活動場「露營」，和「室友」們歡聚一堂，享受近自然的氛圍。

無尾熊一天的睡眠及休息時間可以長達18至20個小時，那麼「露營」的時候牠們都在做什麼呢？只用來睡覺似乎太浪費了？

臺北動物園表示，屬於晨昏型動物的無尾熊們，傍晚時分最是活躍，在天亮前牠們會有大約3-4小時的時間進行採食和社交活動，時不時還能聽見公熊發出吼叫聲來宣示自己的領域，讓戶外活動場顯得熱鬧非凡。等到接近凌晨，無尾熊們都吃飽、喝足…玩到沒電了，才會各自返回自己的棲位上休息，而無尾熊的「營地」也就跟著安靜下來。

為了避開白晝濕熱的臺灣氣候，同時讓動物展現更貼近野外的活動習性，園方在無尾熊們展開夜間「露營」之前，照養團隊必須進行為期至少一週的環境監測，保育員透過監視器畫面及自動相機，仔細確認在漫漫長夜裡，都沒有其他野生動物出入無尾熊的戶外活動場，確認安全後才能安心的讓無尾熊們夜不歸營。

臺北市立動物園自2017年開始，每當進入夏季後，只要是天氣晴朗或是只飄著細雨的日子裡，就會讓無尾熊們在黃昏時刻，室外溫度漸漸變涼爽時，離開冷氣房到戶外活動場過夜，享受近自然的氛圍。

無尾熊(Koala)是澳洲的特有種有袋類動物，由於其族群數由百萬隻銳減至上千隻，已被國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄(IUCN)列為易危物種(Vulnerable Species)。

無尾熊。（照片由Taipei Zoo提供)

無尾熊。（照片由Taipei Zoo提供)