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台灣莫德納疫苗第二批18日起配送　同時開放至第三類航空機組人員接種

第二批莫德納疫苗將於18日起分配7萬3千劑，以雙北配送量佔最多超過6萬劑。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/16 14:39
第二批莫德納疫苗將於18日起分配7萬3千劑，同時開放第一類至第三類對象接種。（圖/美聯社）

第二批莫德納疫苗將於18日起分配7萬3千劑，同時開放第一類至第三類對象接種。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導）第二批莫德納疫苗將於18日起分配7萬3千劑，同時開放第一類至第三類對象接種，雙北配送量佔最多超過6萬劑。

指揮中心說明，首批15萬劑莫德納（Moderna）疫苗中，7.5萬劑已於6月9日配送提供全國專責醫療院所，包括設置專責病房或負壓隔離病房或採檢院所，以提供尚未接種的第一線照顧病患醫事及非醫事人員接種服務，截至昨(15)日累計接種3萬7,505人。

指揮中心表示，第二批73,200劑將於18日起進行配送，同時開放至第三類對象接種，配送量以尚未接種人數接種率４成核估，同時考量疫情風險程度，高風險縣市如台北市、新北市，分配數量以尚未接種人數接種率達5成以上計算，總計配送63,200劑。

指揮中心呼籲，獲配得合約醫療院所開啟預約掛號服務，提供上述對象預約接種，提升群體免疫力。

指揮中心表示，另1萬劑疫苗提供交通部認定的第二類及第三類對象所需疫苗量，其中分配給國籍航空機組員5,000劑，含長榮、立榮、華航、華信、台灣虎航、星宇及飛特立等7家公司的駕駛員、空服員與隨機維修員等；另外5,000劑分配給民航航空第一線人員，含桃園機場及相關廠商、民航局、航空站、航管人員、飛機維修、倉儲、地勤及空廚等人員。

指揮中心提醒，為確保疫苗接種安全，建議先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後請於接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。另，依據各國疫苗上市後安全性監測，曾有報告極少數年輕族群在接種mRNA 疫苗後發生心肌炎等的不良反應事件，大多發生在接種後數天內，指揮中心特別提醒民眾，接種mRNA 疫苗後，應注意如出現胸痛、喘或心悸等症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史。

台灣莫德納疫苗第二批18日起配送　同時開放至第三類航空機組人員接種
(圖/指揮中心)

台灣莫德納疫苗第二批18日起配送　同時開放至第三類航空機組人員接種
(圖/指揮中心)
莫德納疫苗
接種

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