【楊憲宏時評】重新調查「中共實驗室洩漏病毒？」全球戰略必要

全球民主國家與中共之間已經出現半世紀以來最大的衝突性變化，不只有美國將中共視為有威脅的對手，連歐盟都停下腳步停看聽，對中共發出不信任的訊號，日韓印度也加入對抗中共擴張的隊伍。台灣則「不點名加入」成了「隱形成員」。一個沒有中共、俄羅斯的「新國際聯盟」正式運作了。最重要的議題不在聯合國安理會談，民主國家有了「理念相同（like minded)」的新國際空間。

這個新國際空間具體的威力展示，出現在G7高峰會第二天，當議程進行討論中國議題時，會議切斷所有的通訊網路，「為了防止北京竊聽」。像諜報片一樣，與會領袖進入完全屏蔽通訊的房間，他們的談話擺明不讓中共聽到，視中共為民主聯盟的「準敵對勢力」。

中共在侵略性經濟與擴張型軍事對全球威脅日益增大，美國總統拜登呼籲G7攜手。一名熟悉會議內容的歐洲官員表示，這次「各國對中國的態度，比以往高峰會都更加強硬。」

此次G7也提及「台灣」。日本首相菅義偉公開表明，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。而中共不斷在南海與東海挑釁，而且北京當局不理會民主國家抗議，持續迫害香港與新疆人權，菅義偉明言，「對中國野心表達深切憂慮」，主動建議各國應當注重「台灣海峽」之重要性。這是全球貿易量超過三成的海域，一旦淪為中共控制，全球經濟將進入寒冬。台灣是保衛這個海域持續自由航行的「最前線」，絕不能淪陷在邪惡中共之手。這幾乎在過去一年快速提升成了全球民主國家共識。

原因之一是，全世界無一國家能倖免「中國病毒」COVID-19帶來的破壞，根據美國約翰霍普金斯大學數據顯示，迄今COVID-19已經在全球奪走超過370萬條性命，等於是打了一場世界級大戰。為了阻止全球大流行病悲劇重演，G7將簽署「卡比斯灣宣言」（Carbis Bay Declaration），承諾保護全人類健康，全面預防新的大瘟疫再度來襲。

英國主辦此次G7會議為，指出目前75％新型疾病來自於動物，且疾病出現速度越來越快。為了控制人畜共通傳染病，英國將於珀布賴特研究所（Pirbright Institute）成立疫苗製造及創新中心。要搶在動物疾病產生突變、傳染給人類之前，就加速研發疫苗遏止傳染。

英國政府補助疫苗中心1000萬英鎊（約新台幣3.9億）資金；據說「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）也將提供1450萬英鎊（約新台幣5.6億）表達支持，這代表他過去傾向中共的態度已經有調整。

此外，「卡比斯灣宣言」還提出「100天任務」（100 Days Mission）：將來若再次出現具傳染性威脅之疾病，目標100天內要完成疫苗開發、疫苗許可和確立治療診斷方式。「100天任務」不只強化世界衛生組織（WHO）監測全球健康網絡，也提高基因定序能力，識別病毒突變和傳播。

經歷這場疾病浩劫後，各大工業國保護人類健康的決心越加堅定，G7更是同意集體捐出10億劑疫苗，期望2022年底前，能終結全球疫情。

這些戰略性要務全有針對性，除了美國總統拜登宣告，90天內提出病毒溯源報告之外，G7也加入溯源的聲明，迫使WHO必須跟進，改口說，中共武漢病毒實驗室外洩之可能性有繼續調查的必要。

一年來這個議題曾經被大面積壓制、被噤聲，只要一討論就被仇視為「右派言論」，被認為「反華勢力」，現在全部翻盤。而WHO專家去了武漢一個月的結論「自然來源論」成了笑柄。

為什麼？到底出現了什麼徵兆，讓各國完全改變態度，要中共面對質疑。而且是以「準敵對」的強硬團隊進逼？

「自然來源論」不攻自破的原因是，至今找不到一隻活的蝙蝠身上有100%完全一樣的Sars-Cov-2就是武漢肺炎中國病毒的蹤跡。更可能的是，這肆虐全球的冠狀病毒打回去各種蝙蝠身上，不是無法生存，就是蝙蝠死亡。

最近一篇發表在浮華世界(Vanity Fair)的調查報告THE LAB-LEAK THEORY: INSIDE THE FIGHT TO UNCOVER COVID-19’S ORIGINS説：「一位隸屬麻省理工和哈佛研究所的一位年輕分子生物學家發現，病毒的早期序列幾乎沒有顯示出突變的證據，並得出結論，該病毒已經“預先適應了人類傳播”。」

「預先適應」最可能就是實驗室製造。中共的武漢病毒實驗室使用人類細胞做材料，就是一種預先適應。這種已經在人類細胞培養的病毒，當然回到蝙蝠身上的可能性微乎其微。

這樣的情況，一直是川普政府去年追蹤的重點，不論是前國務卿龐培歐或前國安顧問博明至今緊追的議題，也是他們的堅持迫使拜登總統必須轉而面對。

只是追蹤溯源，還沒有足夠力道讓民主國家聯盟對中共下重手。所以到底是什麼線索讓G7會出現封鎖電訊的閉門會議，還表明不讓中共竊聽？還發表這麼積極的「100天任務」？整備狀況形同準備戰爭。

有一種可能是，中共實驗室製造病毒的工作並沒有停止。武漢病毒研究所當時被中共派人肅清，除了湮滅證據之外，就是搬走所有的研究結果，移地重造。世界各國不能沒有這樣的懷疑，而且四種所謂「變種」是真的在實體世界的自然突變嗎？有沒有可能中共還在重複搞「武漢病毒’預先適應‘事件」，世界各先進國，誰敢說「不可能」？如果這樣的懷疑揮之不去，溯源調查就必然回到世界領袖的日程表了。難怪習近平出不了國，連日本都拒絕他來訪，更別提拜登的白宮更不歡迎他了。

台灣怎麼辦？如果這是一場準生化武器戰爭，而且還未結束，台灣社會卻還在吵打疫苗這這那那，就真的是糟透了。執政黨應該已經有警覺了吧，那三位美國兩黨參議員搭C-17來台灣只見了三小時又飛回去，不會只來告訴台灣人民「送75萬劑疫苗」這麼清湯掛麵吧？至少台灣不能參加G7的祕密會議，也該讓台灣知道一下「會提到台灣」，還有就是病毒溯源的國際行動，台灣不能缺席吧？畢竟當時台灣「超前佈署」說出「人傳人」已經發生，到底是查覺到了什麼，是國際記者都很有興趣知道的「神秘」。