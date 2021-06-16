「台語溯源 歡迎指正!」常見首飾的台語名稱

顧名思義，「首飾」本來的意思是指戴在頭上的飾物，但目前則泛指戴在身上任何部位的裝飾品。人類何時開始懂得配戴飾物，目前已不可考，有人認為早在石器時代人類已經會配戴飾物，以作為美化個人之用，或作為權力、地位的象徵。

有趣的是，在台語裡面若干首飾的名稱跟現行中文的說法之間有相當大的差異。以下是最常見的例子：

一、炫石－－「炫」台語音「suān」或「ㄙㄨㄢ-」；故「炫石」讀做「suān-石」。根據古籍《玉篇》的解釋：「炫，耀光也」。「炫石」是碳的結晶體，具有很高的折射率(大約是2.42)；其礦石經適當切割之後會發出璀璨閃耀的光芒，因此「炫石」的意思就是會發出閃耀光芒的寶石。

「炫石」的中文稱為「鑽石」，又稱為「金剛石」。根據《說文》的解釋：「鑽，所以穿也。」即，「鑽」是將東西鑽穿的意思。因此顧名思義，「鑽石」是可以用來鑽穿東西的一種堅硬的礦物。

「鑽石」(金剛石) 這個名稱從何而來，我們或許可以從古籍《正字通》的一段記載找到一絲線索：「金剛鑽，生水底，如鐘乳體，似紫石英，惟安南高石山羚羊角能碎之。」意思就是說，在水底有出產一種狀如鐘乳石(略呈圓錐狀)的礦物，像紫石英一般堅硬，稱為「金剛鑽」。它很堅硬，只有安南高石山上的羚羊的角可以擊碎它。

其實從這段記載，我們仍然很難去考證「金剛鑽」是否就是目前我們所認知的「鑽石」。無論如何，台語不說「鑽石」而說「炫石」(台語音「suān-石」)，正可以避開這些無謂的困擾。

二、手鉙－－台語音「chhiú-chí」或「ㄑ一ㄨ ㄐ一ˋ」。根據古籍《玉篇》的解釋：「鉙，金也」。所以台語的「手鉙(ㄑ一ㄨ ㄐ一ˋ)」就是指戴在手指上的金飾；也就是說，「手鉙」就是目前中文所謂的「戒指」。

根據古籍《說文》的解釋：「戒，音介，警也」。據說秦朝皇帝後宮的嬪妃們每逢月經來臨時，就會在左手手指戴上金戒指，以向皇上示警；這可能就是「戒指」一詞的由來。

三、耳鉤－－台語音「hī ⁿ-kau」或「耳ㄍㄠ」。根據《康熙字典》的解釋：「鉤，劍頭環。」【註1】也就是說，「鉤」是掛在劍頭的金屬環。同理，「耳鉤」當然就是掛在耳垂上的金屬環了。

有些人會在鼻子上穿個孔，然後掛個金屬環，台語即稱之為「鼻鉤」，台語音「phī ⁿ-kau」(此處ph =ㄆ，k =ㄍ)。

四、真珠－－台語音「chin-chu」或「ㄐ一ㄣ- ㄗㄨ」。根據古籍《通雅》的記載：「『龍珠』在頷，『蛇珠』在口，『魚珠』在眼，『鮫珠』在皮，『鱉珠』在足，『蛛珠』在腹，皆不及『蚌珠』。」也就是說，大自然中之生物所產生的「珠」有很多種，其中最頂級的、真正的珠是蚌所生之珠；因此，由蚌所生之珠即稱為「真珠」。

不知從何時開始，中文逐漸少用「真珠」一詞，而改稱之為「珍珠」。不過在台語裡則幾乎不用「珍珠」(台語音「tin-chu」或「ㄉ一ㄣ- ㄗㄨ」) 一詞，而仍然使用其原始的名稱「真珠」(ㄐ一ㄣ- ㄗㄨ)。【註2】

五、「ブローチ」－－台語音「buh ló˙ chih」，這是英語「brooch」的音譯，意思是「胸針」。人類最早使用胸針可以追溯到銅器時代。最初胸針具有實際的用途；人們將它別在胸前，以便將外袍或外衣固定起來，相當於鈕扣的功能。後來逐漸演變，成為可以純粹作裝飾之用。

台語裡幾乎不用「胸針」(台語音：heng-chiam)這個詞，而使用外來語(日語)「ブローチ」(台語音「buh ló˙ chih」)。【註3】

【註1】「耳鉤」又作「耳鈎」；按，「鈎」為「鉤」的俗體。

【註2】日語裡也稱之為「真珠」(しんじゅ)。

【註3】在美語裡，「brooch」的發音是[ˈbruːtʃ]，相當於台語發音「buh lú chih」。不過在目前，台語仍然沿用日語的音譯「ブローチ」，讀做「buh ló˙ chih」。