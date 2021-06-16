被罵了！台灣立委葉毓蘭擬刪藝文紓困4億　遭網轟不了解產業特性形同「傷口上灑鹽」

立委葉毓蘭等國民黨立委，以「幫人民看緊荷包」為由，提出刪減文化部藝文紓困預算遭抨擊，今(16)日宣告撤案。（圖/葉毓蘭臉書） 立委葉毓蘭等國民黨立委，以「幫人民看緊荷包」為由，提出刪減文化部藝文紓困預算遭抨擊，今(16)日宣告撤案。（圖/葉毓蘭臉書）

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）立委葉毓蘭、林思銘、鄭正鈐及李德維4名國民黨立委，以「幫人民看緊荷包」為由，提出刪減文化部藝文紓困預算遭抨擊，今(16)日宣告撤案。

文化部補助藝文工作者營業損失預算總經費編列6億2,776萬元，補助時間為今年5月至12月計補助8個月，葉毓蘭及另三位立委昨（15）日提案砍半刪減5個月補助費3億9047萬5000元。

立委葉毓蘭臉書上表示，有提出場館補助與藝文工作者營業損失補助減列案，原因在於「交通部、經濟部、勞動部、衛福部多將補助期間設為5至7月的三個月，唯獨文化部列了8個月(5月至12月)的預算」。

對此，網友砲火猛烈，「即使恢復二級，半年內也是吃土的狀態，您可以了解嗎？」葉毓蘭則跳出來回應「很多行業也很慘」，另有留言表示，「事先了解產業特性有這麼難嗎？」「傷口上再度灑鹽巴」。

文化部回應，藝文紓困4.0預算依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》編列，其中，針對自營的藝文工作者（自然人）補助共編列6億2476萬元，在生活補貼部分，皆比照各部會為5至7月，以每月1萬元，3個月合計3萬元計算。

文化部說明，考量藝文工作者工作性質特殊，常以耗時數月甚至數年創作、排演來完成展演，疫情間之營運成本、損失，難以依照一般營利單位來計算，因此，另外編列自然人得申請製作等費用補助，總計生活補貼及製作成本補助，以6萬元為上限。

葉毓蘭強調，後來文化部長向我說明，文化產業無法在三級警戒解除後立刻復甦，有其特殊性，我也立刻同意刪除原本減列預算的文字，改為完全沒有刪減一毛錢的主決議。

葉毓蘭補充，文化部的現行補助辦法是補助受疫情衝擊期間110年5月11日至110年6月8日舉辦之活動，特別請文化部審慎檢討該衝擊期間僅至110年6月8日的妥適性，希望讓所有受到衝擊的藝文產業都能夠得到應有的協助。

至今日上午，葉毓蘭再度於臉書滅火，「為避免廣大藝文團體和朋友的擔憂，因此我在仔細思考後，決定本案撤案」，她說，在這次的紓困預算審查中提出30幾個案子，雖然對於不同部會的紓困補助期限不同都有提案，在部會解釋後也都改為沒有刪減預算的主決議，但因為提案前沒有先諮詢藝文團體，讓藝文朋友們感到不安，深感抱歉。

文化部強調，自6月7日申請至今，自然人申請件數已超越去年紓困1.0、2.0件數，逾1萬5千件，顯見本次因疫情嚴峻，民眾需求更高，文化部將謹慎運用特別預算，期盼朝野共同支持，扶植藝文產業永續發展。