25年來最佳紀錄！美國商會:《2021臺灣白皮書》完全解決議題項數 預計6/23發布

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)台灣美國商會今(16)日表示，《2020 台灣白皮書》提出的92項議題中，經由25個產業委員會評分，共有13項議題獲得「完全解決」的評價，創下25年來的最佳紀錄，商會期待在未來持續推動更多公、私部門間的合作，以提升台灣的商業環境。《2021台灣白皮書》預計6月23日發布。

台灣美國商會還說，去（2020）年提出的92 項議題中，23 項議題獲得顯著進展、23 項持續觀察中、4 項議題因已非委員會優先關注議題而遭刪除，已解決議題主要來自於金融相關產業委員會去年的提案，包含資產管理委員會提出的2項建議「允許投信債券型基金投資應急可轉債」與「廣告文宣相關資料亦得由獨立專責部門覆核」。

此外，銀行委員會提出的「放寬外國銀行在台分行授信資產之備抵呆帳及保證準備之提列」建議也獲得採納，資本市場委員會由衷感謝金融監督管理委員會。最後，私募基金委員會注意到目前的《企業併購法》草案，已將可能衝擊私募基金投資活動的幾項重要條款從草案中移除，因此這項議題可視為獲得充分的處理。

今年有許多金融相關部門議題獲致解決，展現出金融監督管理委員會、國家發展委員會及中央銀行，皆有與產業利害關係人進行建設性合作的堅定意願。

《2020 台灣白皮書》另一重大突破為，能源委員會建議提供大型用電戶更具彈性之再生能源使用規範。經濟部於2019 年底推行的草案要求此類用戶於五年內購買或生產至少契約容量 10% 的綠電。既有再生能源設施所生產的電力則不包含在內。

然而，在商會成員及台灣業界人士的極力倡導下，經濟部去年修改了該草案，明確將已營運中的再生能源設施納入10%的規定，減輕企業用戶自行發展再生能源的負擔。

今年智慧財產權與授權委員會亦在與司法院的研商會議中取得重大突破。司法院採納委員會《2020年白皮書》的建議，修訂處理重大營業秘密案件的法院指導方針及參考文件。非法所得金額在5,000萬元以上之案件，將受到更嚴謹的法律規範。

其他於去年白皮書中解決的議題包含，基礎設施與工程設計委員會建議修改《不動產估價師法》以允許法人企業亦能從事估價服務。化粧品委員會提出，資助國內大專院校建立以英文授課的線上化粧品安全評估員培訓課程的建議，以及化學品製造商委員會，希望儘速公布既有化學物質標準登錄相關配套措施及指引的建議。

美國商會高度讚揚委員會成員和台灣政府的全心投入和不屈不饒的精神，齊心克服艱難的產業及監管問題。