台灣無薪假人數增至6383人　疫情三級警戒•影響涵蓋住宿餐飲等眾多行業

此為示意照 (因應國內疫情三級警戒，桃機公司執行航廈出入口實聯制，並禁止旅客及工作人員在航廈公共空間用餐，除必要飲水外須全程配戴口罩，餐飲... 此為示意照 (因應國內疫情三級警戒，桃機公司執行航廈出入口實聯制，並禁止旅客及工作人員在航廈公共空間用餐，除必要飲水外須全程配戴口罩，餐飲業者須以外帶方式供旅客帶到機上食用)。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）勞動部今天(16日) 公布最新減班休息（無薪假）統計，這期人數新增1318人，整體實施人數達6383人。勞動部表示，在疫情三級警戒下，人員減少移動，住宿及餐飲業、批發零售業等都受到影響。

勞動部今公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計625家，實施人數6383人，與6月8日公布實施家數計467家、實施人數5065人相比，這次增加158家、人數增加1318人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，本期增加158家，其實各行各業都有，並非特定大廠的影響；觀察如住宿及餐飲業、批發零售業、醫療保健及社會工作服務業等，都是受疫情三級警戒影響的產業。

中央社引述黃維琛解釋，因全民防疫，減少移動、旅遊，因此住宿業受到影響；在外用餐的人數減少，雖然有部分餐飲業者轉型改為外帶、外送，但一些像是吃到飽的廠商相對轉型不易或效果有限，因此受到影響。

黃維琛說，因餐廳、團膳等需求減少，因此上游批發零售業，如食品類中、上游的批發商等也連帶受到影響。

另外，黃維琛提到，在醫療保健及社會工作服務業中，包括像是醫美、復健、牙醫等診所，由於有些急迫性較低，民眾也減少到診所的次數，因此在這期也有受到影響。

根據統計，這期實施家數最多的為批發零售164家，其次為支援服務業141家、住宿及餐飲業70家；就實施人數來看，最多的是製造業1811人，其次為住宿餐飲業972人、批發零售業944人。