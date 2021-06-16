臺灣花卉市場新品種 紅心翡翠加入彩葉芋產業發展

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）在花卉種類稀少的炎炎夏日中，正是彩葉芋活躍的時期，行政院農業委員會種苗改良繁殖場育成適合做為盆栽觀賞的彩葉芋新品種「種苗二號-紅心翡翠」，葉片火紅的中央斑塊搭配黃綠色波浪葉緣，活潑的姿態可增加市場上品種的多樣化。

種苗場表示，臺灣主要是以夏季盆栽型態銷售為主，亦可利用於花壇、行道樹下及庭園景觀布置，且彩葉芋的花語是極大的歡樂、喜悅，可以豐富室內空間擺飾，增加歡樂及熱烈氣氛，而繽紛的葉色也可做為插花或捧花作品的最佳配角，具有極佳的切葉應用潛力。未來種苗場將持續進行育種，增進彩葉芋產業發展。

種苗場說明，彩葉芋（Caladium × hortulanum Birdsey）為天南星科多年生草本球根植物，原生於熱帶美洲，有生動的葉色和豐富的斑紋。全球種球主要產於美國佛羅里達州，依其外觀形態，可大略區分成為廣葉型及狹葉型兩種類型，廣葉型葉柄與葉片的連接點位於近葉心處，葉形呈寬廣的心臟形，株型較大，較耐蔭，適合用於樹蔭下的花壇景觀布置。狹葉型品種葉柄與葉片的連接點位於葉片基部葉緣處，葉形較細長、呈三角箭頭形，株型較小，但葉柄較短且硬挺，適合做為觀葉盆花。

「種苗二號-紅心翡翠」為自2003年開始利用人工授粉方式進行雜交育種，經長年的篩選及觀察，所獲得的新品種，且已於2020年9月經審查通過順利取得品種權，該品種屬狹葉型品種，株型為開張型，葉為心形，具有明顯的黃綠色波浪葉緣，並有亮紅色中央塊斑，葉脈紅色，且葉柄具點斑及橫紋斑，十分適合做盆栽觀賞。

彩葉芋「種苗二號-紅心翡翠」全株俯視。(照片來源：行政院農業委員會種苗改良繁殖場提供)