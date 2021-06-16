台灣國產疫苗申請EUA•食藥署：將比對中研院AZ數據　東洋藥廠證實：已和高端簽充填合約

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高端疫苗COVID-19疫苗完成二期解盲，昨(15日) 晚公告，已送件向衛福部食藥署申請疫苗緊急使用授權（EUA）。食藥署長吳秀梅說，將待中研院的AZ疫苗中和抗體研究結果出爐，再進行統計比對數據，最快7月初審查。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情嚴峻，高端疫苗公告，已送件向衛福部食藥署申請高端COVID-19疫苗的緊急使用授權（EUA），並將以取得國際認證為目標，申請執行第三期臨床試驗。

食藥署長吳秀梅接受媒體電話聯訪表示，目前國產疫苗EUA審查，有很多資料還沒齊備，且中研院進行阿斯特捷利康（AZ）中和抗體效價研究，要等到中研院研究結果出爐才會開會，估計最快要7月初才會進行EUA審查。

中央社引述吳秀梅說，等待中研院研究結果出爐後，將另外找一個公正的單位，針對國產疫苗與AZ疫苗的中和抗體效價數據，進行統計分析比較。

另一方面東洋也證實15日已經跟高端正式完成簽約，受託執行疫苗充填工作。

高端疫苗總經理陳燦堅在日前二期臨床解盲記者會上表示，今年底前將備妥1000萬劑量產準備，先以滿足國人需求為主。為了因應千萬劑的需求，高端勢必需委外代工才足以因應，後端充填工作將交由東洋，東洋為國內老牌藥廠，過去幾個月就開始進行查廠及原物料準備工作。

東洋證實，15日與高端正式完成簽約，東洋將受高端委託執行COVID-19疫苗充填工作。東洋表示，本案依相關規定不需要發布重大訊息，但基於營運透明化原則，選擇在正式簽約後主動對外說明，依據保密協定無法透露產能規模。

疫情指揮中心5/30宣佈採購國產疫苗，遭外界質疑國產疫苗價格比國際4大疫苗還高。

衛福部長陳時中6月10日在立法院首度鬆口指出，國產疫苗採購價格，「單價比750元高一點」，不過，高雄市議員李雅靜日前爆料稱，高端單劑量包裝新台幣881元，高於AZ約8倍，質疑政府是否簽下不平等合約?!

資深媒體人黃創夏則認為，以美國莫德納疫苗為例，政府採購價格「一劑320元台幣」是否更合適?!

指揮中心6/13曾釋疑: 因疫苗開發技術基礎不同，確實有價差，但基於保密合約暫不透露價格。

高端疫苗日前公布二期臨床試驗解盲結果，但外界仍對國產疫苗有疑慮，中央流行疫情指揮中心13日解釋疫苗相關問題。

指揮中心發言人莊人祥說，台灣已向國外採購2000 萬劑疫苗，台灣疫苗接種率低於世界多國，是因目前全球疫苗供不應求，預計6至8月疫苗會陸續供給，8月後疫苗大致不會有問題。

至於國產疫苗價格是否高於國際4大疫苗，莊人祥說，國際疫苗多是mRNA或病毒載體疫苗，國產疫苗則屬蛋白質次單元疫苗，每種疫苗開發基礎不同，成本計價也不同，加上國際疫苗大量生產，確實有價差問題，但國產疫苗採購價格有簽訂保密合約，暫不對外透露。

關於國產疫苗簽預採購合約，莊人祥說，是為確保疫苗開發成功後能如期履約供貨，國內目前接種的AZ疫苗，也是去年(2020年) 10月尚未通過緊急使用授權（EUA）時就先行採購。

國產疫苗保護力如何，莊人祥說，後續會將國產疫苗接種後產生的中和抗體效價，與接種AZ疫苗後產生的中和抗體相比，須證明不劣於AZ疫苗；在緊急公衛狀況下，須確認疫苗使用效益大於風險，才會核准EUA。

莊人祥強調，國產疫苗審查標準是食藥署參考國際法規趨勢，後續還會經過嚴謹審查，而國產疫苗廠商也積極規畫到其他國家進行三期臨床試驗，以取得國際認證為目標。

網路流傳國產疫苗中和抗體效價比國外疫苗差，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞澄清，各廠牌疫苗使用的檢驗實驗室與檢驗方法不同，不能直接從數值比較。