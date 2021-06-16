東京奧運選手守則更新　違規者可能遭驅逐出境

東奧開幕倒數38天，東奧組委會15晚間公布第3版、也就是最新版的選手須知守則。 東奧開幕倒數38天，東奧組委會15晚間公布第3版、也就是最新版的選手須知守則。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）東京奧運暨帕運（東奧）組織委員會15日公布選手須知守則第3版，包含東奧期間防疫措施，例如須接受嚴格的行動管理和每日的唾液篩檢、選手染疫後將在奧運村外的住宿療養設施隔離等，違規者除了罰金，甚至可能遭驅逐出境

東奧開幕倒數38天，東奧組委會15晚間公布第3版、也就是最新版的選手須知守則（Playbook），從7月1日起適用，對於未遵守防疫措施的選手與相關人員等強化罰則，包括剝奪奧運ID卡、課以罰金、驅逐出境等。

最新版守則規定，來自海外參加東奧的人士配合防疫需求等，將透過智慧型手機可確認履歷的全球衛星定位系統（GPS），在入境日本後的2週內接受嚴格的行動管理。頻繁進出鬧區、拒絕接受檢查等違反守則者將受到制裁。

另外，為了做好防疫措施，選手原則上每天上午9時至下午6時之間要提出唾液檢體，接受抗原檢查，為防止違規，還將實施檢驗及抽查。

如果抗原檢查結果呈現陽性，必須再接受設於選手村看診站的核酸檢測（PCR）。

針對媒體相關人士、贊助商等的守則預定於本月22日前陸續公布，今後將視情況所需進行必要的修正。

東奧組織委員會表示，接獲來自國際奧會的通知得知，預估來自海外的媒體相關人士有70%至80%接種疫苗後才入境日本。

國際奧會副主席柯茲（John Coates）已抵達東京，為即將在7月23日開幕的東奧做最後準備。他將在日本待至東奧開幕。國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）預計7月到日本。