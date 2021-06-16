美準亞太助卿：中國最大地緣政治考驗 競爭但不尋求衝突

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美國務院亞太助卿提名人康達（Daniel Kritenbrink）15日說，若提名獲准，將就新疆、香港與西藏問題向北京究責；他也強調，美方會在符合自身利益處與中國合作，例如氣候變遷、反毒與反核武擴散，歡迎與中國競爭但不尋求衝突。

中央社報導，參議院外交委員會15日召開提名聽證會，邀請國務院亞太助卿提名人康達、情報研究局助卿提名人霍格（Brett Holmgren）與國際毒品暨執法事務助卿提名人羅賓遜（Todd Robinson）出席作證。

康達在證詞中列出六大工作目標，包括重振盟友關係、在美中戰略競爭中取得勝利、降低北韓核武威脅、支持有利全體美國人民的包容性經濟政策、促進民主人權、因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）與氣候變遷等全球優先事項。

談到中國，康達直指中國是美國「最大地緣政治考驗」，美國會對抗北京試圖侵蝕以規則為基礎的國際秩序作為，也會抵制中國不公平貿易行徑、確保關鍵供應鏈安全及保護美國敏感技術，並從內部建構力量。

為達成這樣的目標及確保優勢，達康體認到這需要與盟友夥伴合作、與國際組織往來、起身捍衛美國價值及投資自身外交、軍事能力和人民。他也強調，美方會在符合自身利益處與中國合作，例如氣候變遷、反毒與反核武擴散，歡迎與中國競爭但不尋求衝突。

康達表示，面對中國壓迫人權自由，康達指出，針對新疆種族滅絕、香港自治與自由遭踐踏、西藏面臨系統性壓迫等，美國會持續向北京當局究責，也會強化美國盟友對抗中國恫嚇、非法海權主張的能力。