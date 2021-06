瞄準歐洲影視合製資源　台灣文策院、EAVE 聯盟推動國際人才培育計畫

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)台灣文策院與 EAVE 歐洲影音製作人聯盟合推「 國際合資合製人才培育計畫」,已於線上開放報名。

為推動台灣影視產業與歐洲合製資源加速媒合, 及提供國內影視製片人掌握國際產業商情,文化內容策進院( 文策院)與 EAVE 歐洲影音製作人聯盟(European Audiovusual Entrepreneurs)合作,共同推動「 國際合資合製人才培育計畫」,將在6 月 28 日義大利烏迪內遠東國際影展(Udine Far East Film Festival)期間共同舉辦「TAICCA X TIES That Bind 歐亞合製經驗分享」線上論壇,做為該影展的「Focus Asia 」市場展前導活動,並於昨(15)日開放報名。

文策院院長李明哲表示,EAVE 除了受歐盟支持,更集結歐洲各國製片人、產業專家、 投資人等重要影視產業要角,文策院與 EAVE 共同推動人才培育計畫, 將有助於為臺灣影視市場導入歐洲市場資源與商情, 文策院在製作方面「最後一桶金激勵方案」的資金挹注, 也提供歐洲與臺灣影視業者更高的合作誘因, 促使歐洲影視資方投資臺灣作品, 期能增加臺灣作品在歐洲市場的佔比。

EAVE 長期推動歐洲與國際合製培訓計畫,其中「Ties That Bind」(下稱 TTB)人才培育計畫以針對歐亞合製為核心, 每年在歐亞兩地分別舉辦影視產業國際工作坊。位於亞洲的工作坊, 曾於韓國釜山電影節,及新加坡的東南亞電影融資論壇(SAFF) 中舉辦,今年11月將在臺灣舉行的「TAICCA SCHOOL X EAVE TTB 製片人工作坊」預計聚焦影視開發、亞洲和歐洲之間的聯合製作、 兩地的融資商情與策略、行銷及合製的法律議題, 臺灣也將是繼韓國和新加坡後, 另一個辦跨國影視製作人才工作坊的亞洲培訓地點。

「TAICCA X TIES That Bind歐亞合製經驗分享」不僅由 EAVE「Ties That Bind」課程總監、法國製作公司 Ici et Là 的製片 Christophe Bruncher 擔任主持人,更邀請具跨國製作經驗之製片陳璽文、王琮, 以及法國影視公司 Zorba Films 的總監 Guillaume De La Boulaye 擔任講者,一同分享歐亞、臺歐合製的優勢與挑戰, 以及資金規畫與合製實務,為 11 月舉辦之製片人工作坊暖身。

TTB 人才培育計畫的工作坊也將於 6 月 30 日與 2020 年參與 TTB 的學員分享大中華地區的合製機制及實戰經驗, 邀請文策院國際合製投資製作案的正式合作夥伴- 旅居法國的國際製片、 House on Fire 製作公司創辦人之一的王琮、 前景娛樂負責人黃茂昌與文策院代表線上對談,將介紹文策院「 內容開發專案計畫-劇本開發基金」「國際合作投資專案計畫-最後 一桶金激勵方案」等,盼促成更多臺歐合製計畫。

烏迪內遠東國際影展於 6 月 24 日至 7 月 2 日舉行,除各類專業活動外,影展期間的電影放映也是各國參與者關 注的焦點。今年有多部臺灣電影將於影展進行歐洲首映, 包括迅速攻佔臺灣影史票房第六名, 風光入圍今年台北電影獎七大獎項的《當男人戀愛時》; 集結多位實力派演員,上映14天票房即破億的《角頭-浪流連》; 勇奪去年金馬獎五項大獎, 今年又再度強勢入圍台北電影獎七大獎項的《消失的情人節》, 以及摘下去年金馬獎最佳男主角、最佳女配角獎的《親愛的房客》。 另外,國寶級大師李行導演的經典代表作, 甫由國家電影及視聽中心完成修復的《秋決》,亦將於影展中放映。

文策院與EAVE 也將在 11 月共同舉辦「TAICCA SCHOOL X EAVE Ties That Bind 製片人工作坊」,6 月 28 日「TAICCA X TIES That Bind 歐亞合製經驗分享」請於線上報名。