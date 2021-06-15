擺脫密碼！金融行動身分識別通用121間金融機構

(台灣英文新聞／財經組 綜合報導）網路銀行盛行，然各家金融機構需各自申請服務，且皆使用不同帳號密碼登入，造成用戶不便。金管會表示，將規劃通用的「金融行動身分識別」，將來民眾可透過指紋或臉部生物辨識，跨機構開戶或辦理業務，相當便利。

自由時報報導，由121家金融機構（含銀行、保險、證券期貨）組成「金融行動身分識別聯盟」，將推行通用的行動身分識別，民眾只需第一次開通後，綁定指紋或臉部生物辨識等，便可無需帳號密碼，跨機構辦理業務，而不需逐一身分認證，耗時又考驗記性。這項金融科技措施，規劃將於今年第4季進行「試辦」。

金管會綜規處處長林志憲指出，金管會於去年8月發布之金融科技發展路徑圖中，納入研究發展「金融行動身分識別標準化機制」（金融FIDO）」，這是讓用戶事先綁定生物特徵（如指紋或臉部識別）、行動裝置或實體卡片等，未來使用金融服務時，即可憑上述綁定途徑，進行身分識別，無須使用帳號密碼。

換句話說，只要建立身份識別，不管去聯盟內哪一個金融機構，申請或使用金融服務，都無需繁瑣的身份認證程序，再也不用辛苦背帳號密碼。

林志憲直指金融FIDO的兩大優點。其一，伺服器上只保有公鑰，不保存密碼、私鑰或個人生物特徵，避免隱私洩露的疑慮；其二，金融FIDO可提供跨機構身分識別及交易功能，使金融機構得依客戶交易風險屬性，提供客戶辦理相對應安全之服務項目。

金融FIDO的使用對消費者與金融機構乃皆大歡喜。對消費者而言，以帳號密碼為身分驗證所衍生出的城寵問題得以解決，提升使用的便利性及安全性。金融機構則可免除向客戶重複驗證身分的作業，未來亦可達成跨機構傳輸資料，進一步提高服務效率，並降低相關營運成本。

林志憲指出，金管會自去（2020）年下半年起，與聯徵中心、財金公司、共創平台數據治理組、銀行公會等單位共同研商，成立「金融行動身分識別聯盟」，截至5月31日，已有121家機構參加入聯盟，包括6家金控、35家銀行、17家壽險、14家產險、28家證券、9家期貨、2家基層金融機構與其他10家。