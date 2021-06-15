Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

擺脫密碼！金融行動身分識別通用121間金融機構

用戶只需第一次申請身份識別，之後便可跨金融機構使用服務，相當便利。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/15 20:56
金管會將推「金融行動身分識別」，未來可跨金融機構使用服務，無需繁瑣身份認證。（圖／Pexels)

金管會將推「金融行動身分識別」，未來可跨金融機構使用服務，無需繁瑣身份認證。（圖／Pexels)

(台灣英文新聞／財經組 綜合報導）網路銀行盛行，然各家金融機構需各自申請服務，且皆使用不同帳號密碼登入，造成用戶不便。金管會表示，將規劃通用的「金融行動身分識別」，將來民眾可透過指紋或臉部生物辨識，跨機構開戶或辦理業務，相當便利。

自由時報報導，由121家金融機構（含銀行、保險、證券期貨）組成「金融行動身分識別聯盟」，將推行通用的行動身分識別，民眾只需第一次開通後，綁定指紋或臉部生物辨識等，便可無需帳號密碼，跨機構辦理業務，而不需逐一身分認證，耗時又考驗記性。這項金融科技措施，規劃將於今年第4季進行「試辦」。

金管會綜規處處長林志憲指出，金管會於去年8月發布之金融科技發展路徑圖中，納入研究發展「金融行動身分識別標準化機制」（金融FIDO）」，這是讓用戶事先綁定生物特徵（如指紋或臉部識別）、行動裝置或實體卡片等，未來使用金融服務時，即可憑上述綁定途徑，進行身分識別，無須使用帳號密碼。

換句話說，只要建立身份識別，不管去聯盟內哪一個金融機構，申請或使用金融服務，都無需繁瑣的身份認證程序，再也不用辛苦背帳號密碼。

林志憲直指金融FIDO的兩大優點。其一，伺服器上只保有公鑰，不保存密碼、私鑰或個人生物特徵，避免隱私洩露的疑慮；其二，金融FIDO可提供跨機構身分識別及交易功能，使金融機構得依客戶交易風險屬性，提供客戶辦理相對應安全之服務項目。

金融FIDO的使用對消費者與金融機構乃皆大歡喜。對消費者而言，以帳號密碼為身分驗證所衍生出的城寵問題得以解決，提升使用的便利性及安全性。金融機構則可免除向客戶重複驗證身分的作業，未來亦可達成跨機構傳輸資料，進一步提高服務效率，並降低相關營運成本。

林志憲指出，金管會自去（2020）年下半年起，與聯徵中心、財金公司、共創平台數據治理組、銀行公會等單位共同研商，成立「金融行動身分識別聯盟」，截至5月31日，已有121家機構參加入聯盟，包括6家金控、35家銀行、17家壽險、14家產險、28家證券、9家期貨、2家基層金融機構與其他10家。
金管會
金融行動身分識別
金融FIDO
便民措施

相關新聞

2020台灣普惠金融衡量指標出爐 每10萬人平均擁有ATM服務數約全球3倍
2020台灣普惠金融衡量指標出爐 每10萬人平均擁有ATM服務數約全球3倍
2021/06/11 09:17
虛擬貨幣夯納入洗錢防制！台灣7月起交易需「實名制」
虛擬貨幣夯納入洗錢防制！台灣7月起交易需「實名制」
2021/05/26 10:08
快訊!【避免群聚】台灣金管會宣布: 5/24至6/30停開股東會　台積電等1931家企業受影響
快訊!【避免群聚】台灣金管會宣布: 5/24至6/30停開股東會　台積電等1931家企業受影響
2021/05/20 17:24
台灣三級疫情警戒期間　金管會：網銀及ATM跨行轉帳可免收或減收2元手續費
台灣三級疫情警戒期間　金管會：網銀及ATM跨行轉帳可免收或減收2元手續費
2021/05/20 14:12
金管會：銀行、證券期貨與保險業四級封城也不停業
金管會：銀行、證券期貨與保險業四級封城也不停業
2021/05/19 15:27

更新時間 : 2021-06-15 23:25 GMT+08:00

最受歡迎

台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
懶人包！「孩童家庭防疫補貼」15日開放網路申請　18日起入帳
懶人包！「孩童家庭防疫補貼」15日開放網路申請　18日起入帳
更新【各縣市施打措施】日本贈台灣AZ疫苗首波6/12開打　新北配8.3萬劑最多•高雄8萬•台北台中各7萬劑
更新【各縣市施打措施】日本贈台灣AZ疫苗首波6/12開打　新北配8.3萬劑最多•高雄8萬•台北台中各7萬劑
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
【最新】台灣雄獅集團欣傳媒總監林芳怡呼吸困難送醫不治•驗PCR確診　壹電視快篩陰性355員工•2人PCR陽性
【最新】台灣雄獅集團欣傳媒總監林芳怡呼吸困難送醫不治•驗PCR確診　壹電視快篩陰性355員工•2人PCR陽性
室內群聚真的會罰！台灣嘉義縣5人室內聊天 遭衛生局罰30萬
室內群聚真的會罰！台灣嘉義縣5人室內聊天 遭衛生局罰30萬
更新【全台灣AZ疫苗開打】日本「宇美町」施打法效率高•最快半小時注射150位長者　北中南醫護紛採行
更新【全台灣AZ疫苗開打】日本「宇美町」施打法效率高•最快半小時注射150位長者　北中南醫護紛採行