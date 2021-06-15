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匈牙利反LGBTQ惹眾怒 Google聲援稱有害商業

奧班政府將LGBTQ歧視修正案與嚴懲戀童癖法案綑綁，使反對者難以投票反對。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/06/15 19:15
匈牙利民眾14日聚集於首對布達佩斯的議會前，抗議政府推動LGBTQ相關歧視修正案。（圖／法新社）

匈牙利民眾14日聚集於首對布達佩斯的議會前，抗議政府推動LGBTQ相關歧視修正案。（圖／法新社）

（台灣文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）匈牙利執政黨推出新法案，欲禁止在公開場合內傳播LGBTQ相關內容，數千抗議民眾聚集在首都布達佩斯議會示威，境內包含Google在內多家企業也譴責該項修正案內容，稱將助長歧視並損害商業。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）所領導的執政黨青年民主黨（Fidesz）上週草擬法案嚴懲戀童癖，並將禁止18歲以下學生接觸被視為「宣傳或展示變性和同性戀」內容的修正案與之綑綁。

該法案將於週二進行表決。若法案通過，人們將禁止在公共場合，包括在學校和媒體中，對不同性別認同和性取向進行任何描述或討論。

法新社報導，青年民主黨將該法案描述為致力於保護兒童免於受戀童癖。這樣的論調讓反對人士、人權組織表示無法苟同。一些人權團體將法案中的禁令與2013年俄羅斯推出的歧視性法律「反同性戀宣傳法」相比。

人權觀察組織研究員蓋爾（Lydia Gall）表示，將性、性別多樣性與戀童癖劃上等號，傷害了LGBTQ族群的尊嚴，並可能置該族群於危險之中。她表示，「「奧班政權蓄意踐踏LGBTQ族群的權利。」

歐洲人權委員會委員米亞托維奇（Dunja Mijatovic）則要求匈牙利立法者否決該項法案。她指出，該立法強化了對同性戀、雙性戀和變性人的偏見。國際人權組織已經確立，年輕人有權利接受全面的性教育，如果禁止對LGBT問題進行任何討論，性教育就不可能完整。

米亞托維奇說道，「這項修正案違背國際與歐洲的人權標準，聲稱新修正案是為保護兒童，是誤導，是錯誤的。」

美聯社報導，奧班政府將禁止學校談論LGBTQ內容之提案附加到得到廣泛支持的、嚴格懲罰戀童癖的法案中，使反對者難以投票反對。

反對黨動量運動（Momentum Mozgalom）呼籲抵制議會投票，稱該法將危及LGBTQ群體。主席費克特-久洛（Andras Fekete-Gyor ）在一份聲明中表示：「俄羅斯的前例讓我們清楚地看到了這種煽動仇恨的行為對社會的影響。針對LGBTQ群體的暴力在那裡很常見，來自當局和同胞。」

匈牙利LGBTIQ組織哈特協會（Hatter Society）在週末的一封公開信中表示，議員們不應在週二投票支持該法案，並指出聯合國已經呼籲匈牙利減少對LGBTQ兒童的歧視。

路透社報導，包括美國的谷歌（Google）和維亞康姆哥倫比亞廣播公司（ViacomCBS Inc）在內多家當地與跨國企業，14日也針對上述修正案公開譴責匈牙利當局，稱其措施將助長歧視並對商業不利。

Google與其他企業合組的「我們開放」（We Are Open）聯盟，以及全球LGBT+維權團體「企業開放」（Open For Business）在聯合聲明中表示：「該法案會增加對所有年齡層的LGBT+群體的歧視和潛在騷擾。」

聲明中也直指法案令人深感不安，「除了對員工造成不利影響之外，制定這項法案也與匈牙利商業利益背道而馳。」
人權
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